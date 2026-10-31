Лантратова и Лубинец договорились регулярно проводить гуманитарные миссии
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренности регулярно проводить гуманитарные миссии. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Алешках остаются крайне непростыми. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг»,— сказала госпожа Лантратова.
Яна Лантратова продолжает совместную работу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Она отметила, что стороны приложат все усилия, чтобы поддержать тех жителей Алешек, которые решили остаться в городе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня говорил, что российские и украинский омбудсмены установили хороший диалог и начинают друг другу доверять.
Накануне в городе Алешки Херсонской области завершилась гуманитарная миссия. Около 750 человек эвакуировали, оставшимся в городе жителям доставили гуманитарную помощь. До 22:59 мск 1 ноября в городе объявлен режим тишины.