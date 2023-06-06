Митрюшкин Антон, «Химки»

Родился 8 февраля 1996 года в Красноярске. Начал заниматься футболом в школе ростовского СКА. В 2013–2015 годах выступал за дубль и основной состав «Спартака», дебютировал в РПЛ 8 марта 2014 года в матче против «Терека», став самым молодым основным вратарем в истории клуба. Являлся победителем молодежного чемпионата России сезона 2012/13 года. С 2011 по 2017 год выступал за молодежные сборные России, с командой дважды выиграл чемпионат Европы (2013, 2015).

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В феврале 2015 года перешел в швейцарский «Сьон», дебютировал за клуб 23 апреля того же года в матче Суперлиги против «Лугано». Являлся финалистом Кубка Швейцарии 2017 года. В сезоне 2017/18 стал самым молодым капитаном в истории клуба.

В октябре 2020 года перешел в «Фортуну» (Дюссельдорф), за которую не провел ни одного матча. В июне 2021 года стал выступать за дрезденское «Динамо», однако уже через год перешел в «Химки». В июне 2023 года клуб вылетел из РПЛ. Всего за карьеру сыграл 174 матча, в которых пропустил 261 гол, сыграл 41 «сухой» матч.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €300 тыс.