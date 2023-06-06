Гошев Евгений «Оренбург»

Родился 17 июня 1997 года в Нижневартовске. Является воспитанником воронежской ФЦШ-73. С 2015-го начал выступления за молодежную команду «Ростова». В июле 2018 года перешел в «Шинник», с сентября 2020-го выступает за «Оренбург». Дебютировал за клуб 21 октября 2020 года в матче группового этапа Кубка России против «Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК Оренбург Фото: Пресс-служба ФК Оренбург

Сезон 2021/22 начал на скамейке запасных, однако после травмы основного голкипера Алексея Кеняйкина стал чаще выходить в стартовом составе. За клуб сыграл 33 матча, в которых пропустил 46 мячей, сыграл 10 «сухих» матчей.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €400 тыс., и это его максимальная стоимость за все время.