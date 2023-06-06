Сысуев Николай, «Оренбург»

Родился 19 мая 1999 года в Нижнем Новгороде. Является воспитанником нижегородской ДЮСШ. В 2016 году начал выступления за молодежную команду игравшего в ПФЛ «Олимпийца» (позже — «Нижний Новгород», ныне — «Пари Нижний Новгород»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК Оренбург Фото: Пресс-служба ФК Оренбург

С 2017 по 2021 год выступал за основной состав «Нижнего Новгорода» в ФНЛ, провел 35 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В ноябре 2021 года перешел в «Оренбург», с которым 4 марта 2023 года дебютировал в РПЛ — за команду сыграл 13 матчей, пропустил 22 мяча, сыграл «всухую» 3 матча.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €400 тыс.