Binance сообщила о возмещении 90% убытков после хакерской атаки
Криптобиржа Binance возместила клиентам 90% средств, похищенных при хакерской атаке на платформу. Об этом сообщила пресс-служба Binance в соцсети X.
Криптобиржа отметила, что смогла полностью возместить потери по активам в токенах BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC. «Оставшиеся 10% — это токены, не входящие в десятку крупнейших, упомянутых выше. Поскольку ликвидность этих активов ниже, их приобретение в необходимом объеме может потребовать больше времени»,— сообщила платформа. Всего на возмещение потерь Binance выделила $6,3 млрд.
О хакерской атаке на Binance стало известно утром 30 октября. Предварительно, взлом платформы произошел из-за утечки конфиденциальной информации с ноутбука одного из DevOps-инженеров. Это позволило хакерам получить доступ к сервисным системам и вывести средства. Аналитики TRM Labs и Pangolin Intelligence связали атаку на крупнейшую криптобиржу с хакерским подразделением КНДР — TraderTraitor.