Binance сообщила о возмещении 90% убытков после хакерской атаки

Криптобиржа отметила, что смогла полностью возместить потери по активам в токенах BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC. «Оставшиеся 10% — это токены, не входящие в десятку крупнейших, упомянутых выше. Поскольку ликвидность этих активов ниже, их приобретение в необходимом объеме может потребовать больше времени»,— сообщила платформа. Всего на возмещение потерь Binance выделила $6,3 млрд.