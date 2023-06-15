Статистика вратарей РПЛ в сезоне-2022/23

В помощь голосующим за звание лучшего голкипера РПЛ сезона 2022/23 «Ъ» собрал основные показатели выступления вратарей: кто провел больше времени на поле, пропустил меньше всех голов и смог избежать желтых карточек.
Единственным вратарем, сыгравшим все 30 матчей в сезоне, стал голкипер «Ростова» Сергей Песьяков. По 29 раз выходили на поле Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Помазун (Урал) и Гиорги Шелия («Ахмат»).
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Лидером по «сухим» встречам оказался вратарь «Зенита» Михаил Кержаков — 12 из 24 сыгранных им матчей прошли без забитых мячей. Он и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропускали в среднем менее одного гола за игру.
Чаще всего пенальти в прошедшем сезоне назначались в ворота Егора Бабурина из «Торпедо» — 13 раз. Но лидерами по отраженным 11-метровым стали Денис Адамов («Сочи»), Алексей Городовой («Факел») и Илья Лантратов («Локомотив»).
Больше всего желтых карточек получил вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия — 4. Красной карточкой в сезоне отметился только Сослан Джанаев из «Сочи».
Источник: Transfermarkt.