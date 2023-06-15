Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Статистика вратарей РПЛ в сезоне-2022/23

В помощь голосующим за звание лучшего голкипера РПЛ сезона 2022/23 «Ъ» собрал основные показатели выступления вратарей: кто провел больше времени на поле, пропустил меньше всех голов и смог избежать желтых карточек.

Игрок Клуб Матчей сыграл Минут сыграл Доля «сухих» матчей (%) Пропустил голов Пропускал в среднем за матч Количество пенальти Процент отраженных пенальти Желтые карточки
Адамов Денис «Сочи» 17 1502 11,8 30 1,76 4 75 нет
Акинфеев Игорь ЦСКА 29 2610 34,5 27 0,93 5 40 2
Бабурин Егор «Торпедо» 21 1890 19 46 2,24 13 38,5 2
Гойло Никита «Пари Нижний Новгород» 11 990 18,2 18 1,64 5 40 нет
Городовой Алексей «Факел» 6 540 нет 13 2,17 3 66,7 нет
Гошев Евгений «Оренбург» 9 765 33,3 18 2 4 25 1
Гудиев Виталий «Химки» 8 674 25 22 2,88 1 нет нет
Джанаев Сослан «Сочи» 9 745 33,3 19 2,11 2 нет нет
Довбня Александр «Торпедо» 6 511 нет 8 1,33 нет нет нет
Заболотный Николай «Сочи» 5 450 20 5 1 1 нет нет
Кеняйкин Алексей «Оренбург» 11 945 18,2 20 1,82 нет нет нет
Кержаков Михаил «Зенит» 24 2116 50 16 0,63 3 нет 2
Лантратов Илья «Локомотив» 27 2385 25,9 37 1,37 8 50 1
Лещук Игорь «Динамо» 6 540 33,3 11 1,83 нет нет нет
Ломаев Иван «Крылья Советов» 22 1911 18,2 35 1,59 7 28,6 3
Митрюшкин Антон «Химки» 9 810 11,1 20 2,22 3 нет нет
Нигматуллин Артур «Пари Нижний Новгород» 19 1710 26,3 32 1,58 5 нет 1
Овсянников Богдан «Крылья Советов» 6 540 33,3 8 1,33 3 нет нет
Песьяков Сергей «Ростов» 30 2700 16,7 44 1,47 6 нет 3
Помазун Илья «Урал» 29 2610 20,7 45 1,55 8 нет 3
Сафонов Матвей «Краснодар» 27 2430 25,9 43 1,59 8 нет 2
Свинов Илья «Факел» 24 2160 29,2 35 1,46 9 22,2 2
Селихов Александр «Спартак» 27 2430 25,9 34 1,26 4 нет 3
Сысуев Николай «Оренбург» 11 990 27,3 17 1,55 3 33,3 2
Худяков Даниил «Локомотив» 14 1260 7,1 30 2,07 3 33,3 нет
Шелия Гиорги «Ахмат» 29 2565 27,6 36 1,24 2 нет 4
Шунин Антон «Динамо» 24 2160 25 34 1,42 6 нет 1
Единственным вратарем, сыгравшим все 30 матчей в сезоне, стал голкипер «Ростова» Сергей Песьяков. По 29 раз выходили на поле Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Помазун (Урал) и Гиорги Шелия («Ахмат»).

Лидером по «сухим» встречам оказался вратарь «Зенита» Михаил Кержаков — 12 из 24 сыгранных им матчей прошли без забитых мячей. Он и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропускали в среднем менее одного гола за игру.

Чаще всего пенальти в прошедшем сезоне назначались в ворота Егора Бабурина из «Торпедо» — 13 раз. Но лидерами по отраженным 11-метровым стали Денис Адамов («Сочи»), Алексей Городовой («Факел») и Илья Лантратов («Локомотив»).

Больше всего желтых карточек получил вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия — 4. Красной карточкой в сезоне отметился только Сослан Джанаев из «Сочи».

Источник: Transfermarkt.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...