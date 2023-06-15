Статистика вратарей РПЛ в сезоне-2022/23

Игрок Клуб Матчей сыграл Минут сыграл Доля «сухих» матчей (%) Пропустил голов Пропускал в среднем за матч Количество пенальти Процент отраженных пенальти Желтые карточки Адамов Денис «Сочи» 17 1502 11,8 30 1,76 4 75 нет Акинфеев Игорь ЦСКА 29 2610 34,5 27 0,93 5 40 2 Бабурин Егор «Торпедо» 21 1890 19 46 2,24 13 38,5 2 Гойло Никита «Пари Нижний Новгород» 11 990 18,2 18 1,64 5 40 нет Городовой Алексей «Факел» 6 540 нет 13 2,17 3 66,7 нет Гошев Евгений «Оренбург» 9 765 33,3 18 2 4 25 1 Гудиев Виталий «Химки» 8 674 25 22 2,88 1 нет нет Джанаев Сослан «Сочи» 9 745 33,3 19 2,11 2 нет нет Довбня Александр «Торпедо» 6 511 нет 8 1,33 нет нет нет Заболотный Николай «Сочи» 5 450 20 5 1 1 нет нет Кеняйкин Алексей «Оренбург» 11 945 18,2 20 1,82 нет нет нет Кержаков Михаил «Зенит» 24 2116 50 16 0,63 3 нет 2 Лантратов Илья «Локомотив» 27 2385 25,9 37 1,37 8 50 1 Лещук Игорь «Динамо» 6 540 33,3 11 1,83 нет нет нет Ломаев Иван «Крылья Советов» 22 1911 18,2 35 1,59 7 28,6 3 Митрюшкин Антон «Химки» 9 810 11,1 20 2,22 3 нет нет Нигматуллин Артур «Пари Нижний Новгород» 19 1710 26,3 32 1,58 5 нет 1 Овсянников Богдан «Крылья Советов» 6 540 33,3 8 1,33 3 нет нет Песьяков Сергей «Ростов» 30 2700 16,7 44 1,47 6 нет 3 Помазун Илья «Урал» 29 2610 20,7 45 1,55 8 нет 3 Сафонов Матвей «Краснодар» 27 2430 25,9 43 1,59 8 нет 2 Свинов Илья «Факел» 24 2160 29,2 35 1,46 9 22,2 2 Селихов Александр «Спартак» 27 2430 25,9 34 1,26 4 нет 3 Сысуев Николай «Оренбург» 11 990 27,3 17 1,55 3 33,3 2 Худяков Даниил «Локомотив» 14 1260 7,1 30 2,07 3 33,3 нет Шелия Гиорги «Ахмат» 29 2565 27,6 36 1,24 2 нет 4 Шунин Антон «Динамо» 24 2160 25 34 1,42 6 нет 1