Овсянников Богдан, «Крылья Советов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Родился 5 января 1999 года в Нижнем Новгороде. 27 июля 2017 года дебютировал в ПФЛ в составе самарской команды «Крыльев Советов-2» в матче против ульяновской «Волги» (0:5).

Летом 2017 года был отдан в аренду в португальский клуб «Униан Лейрия». За молодежную команду сыграл в девяти матчах, пропустив 17 мячей и забив один автогол. В 2018 году сыграл два матча за молодежную сборную России против Валенсии и Катара (3:0) на турнире COTIF.

25 сентября 2019 года дебютировал в основном составе «Крыльев Советов» в матче Кубка России против московского «Торпедо» (0:2). 9 октября 2020 года участвовал в матче ФНЛ в составе команды «Крылья Советов» против «Текстильщика» (Иваново) (3:0). 14 мая 2022 года вышел на поле в матче РПЛ против грозненского «Ахмата» (0:1). Всего за карьеру провел 86 матчей, пропустив 114 мячей. 27 игр завершил «всухую».

Победитель первенства ФНЛ-2020/21 и финалист Кубка России 2020/21.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €600 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2021/22».