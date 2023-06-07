Адамов Денис, «Сочи»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Родился 20 февраля 1998 года в Ульяновске. Воспитанник академии «Краснодара». С 2014 по 2018 год выступал за молодежную команду «Краснодара». В 2017 году сыграл за основную команду клуба в матче Кубка России. С 2018 по 2021 год играл за «Краснодар-2».

19 июля 2020 года впервые сыграл в РПЛ в матче против московского «Динамо». 25 февраля 2021 года перешел в футбольный клуб «Сочи». Дебютную игру в новой команде провел 7 апреля 2021 года против московского «Локомотива» в матче Кубка России. За карьеру провел 152 матча, в которых пропустил 210 голов, 40 игр — без пропущенных голов.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €800 тыс.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2021/22».