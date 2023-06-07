Ломаев Иван, «Крылья Советов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Родился 21 января 1999 года в Гурьевске Кемеровской области. Начал обучение в СДЮСШОР «Кемерово». Воспитанник академии клуба «Чертаново», играл за него с 2016 по 2020 год. В 2019 году участвовал в матче за молодежную сборную Россия против Норвегии (5:1).

В 2020 году перешел в самарский ФК «Крылья Советов». 21 апреля 2021 года вышел в стартовом составе в матче 1/2 финала Кубка России против грозненского «Ахмата», завершившемся со счетом 0:0 (4:1 в серии пенальти). 6 апреля 2022 в матче с «Ростовом» прервал результативную серию пенальти нападающего Дмитрия Полоза. Победитель первенства ПФЛ в сезоне-2017/18 (зона «Запад»).Победитель первенства ФНЛ 2020/2021, финалист Кубка России 2020/2021. 7 сентября 2022 года попал в расширенный список национальной сборной. 15 сентября был в составе команды в товарищеском матче против сборной Киргизии. За карьеру провел 151 матч, пропустил 165 мячей, 50 игр — без пропущенных голов.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1,5 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2021/22».