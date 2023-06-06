Городовой Алексей, «Факел»

Родился 10 августа 1993 года в Ставрополе. Воспитанник ставропольского «Динамо». В профессиональном футболе дебютировал 18 апреля 2012-го во втором дивизионе. Потом играл за «Сахалин», «Якутию», «Спартак-Нальчик». После перешел в норвежский «Конгсвингер».

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31 января 2019 года стал игроком казанского «Рубина», но его арендовал «Зенит-2». Затем был арендован клубами «Велес Москва» и «СКА Хабаровск».

С 1 января 2022 года играет за воронежский «Факел», с которым стал серебряным призером Первой лиги ФНЛ в 2022-м и дебютировал в премьер-лиге 17 июля против «Краснодара». За свою карьеру провел 133 матча, пропустил 163 мяча, 45 игр были «сухими».

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока — €400 тыс.