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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Мир

Трамп заявил о высоком шансе урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп убежден, что сделка по украинскому урегулированию приближается. Об этом он заявил в интервью блогеру Бенни Джонсону.
«Думаю, мы приближаемся очень близко к заключению сделки... Высок шанс того, что мы разберемся с этим»,— сказал господин Трамп. Так он ответил на вопрос о том, что получится ли достичь сделки к саммиту Группы двадцати (G20) в декабре.
Дональд Трамп уже неоднократно говорил о приближении украинского урегулирования. Он также отмечал готовность обеих сторон завершить боевые действия. Однако в последнее время американский президент стал утверждать, что Россия заинтересована в этом больше, чем Украина.