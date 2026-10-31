Трамп заявил о высоком шансе урегулировать конфликт на Украине

«Думаю, мы приближаемся очень близко к заключению сделки... Высок шанс того, что мы разберемся с этим»,— сказал господин Трамп. Так он ответил на вопрос о том, что получится ли достичь сделки к саммиту Группы двадцати (G20) в декабре.