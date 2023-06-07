Селихов Александр, «Спартак»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Родился 7 апреля 1994 года в поселке Нарышкино (Орловская область). Окончил футбольные школы ДЮСШ-3 (Орел), «Спартак» (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Сезон-2011/12 провел в клубе «Русичи» (Орел; затем переименован в «Орел»). Половину следующего сезона находился в аренде в молодежном клубе «Амкар» (Пермь). Затем сделал вынужденный перерыв из-за конфликта с руководством «Орла» (Орел). В 2014 году вернулся в «Амкар» в качестве третьего вратаря.

В премьер-лиге стартовал 28 августа 2015 года в матче «Амкар» (Пермь)—«Ростов» (Ростов). За основной «Амкар» (Пермь) сыграл 40 матчей и пропустил 37 мячей. В апреле 2016 года в полуфинальном матче Кубка России забил один из пенальти в ворота «Зенита».

В ноябре 2016 года подписал контракт со «Спартаком» (Москва). После травмы ненадолго стал основным вратарем команды. С 2018 года сам получил серию серьезных травм и практически не играл. По данным СМИ, полностью восстановился к сезону-2022/23. Всего за «Спартак» (Москва) провел 85 матчей и пропустил в них 98 мячей.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €2,8 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2021/22».