Худяков Даниил, «Локомотив»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Родился 9 января 2004 года в Москве. Воспитанник академии московского «Локомотива». В сезоне-2019/20 за клуб сыграл один матч в Юношеской футбольной лиге. 27 сентября 2020 года дебютировал в составе фарм-клуба «Локомотив-Казанка» в третьем дивизионе в гостевом матче против «Торпедо» (Владимир). 1 июля 2021 года перешел в московский «Локомотив».

25 сентября 2021 года сыграл первый матч в премьер-лиге, вышел на замену в игре против «Химок» после удаления основного вратаря Гильерме Маринато — матч завершился со счетом 0:0.

25 ноября попал в стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио» в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 16 дней и обновил рекорд по возрасту дебютанта в основной части еврокубков, ранее принадлежавший Игорю Акинфееву.

Сыграл десять матчей за юношеские сборные России. За карьеру провел 52 матча из которых 12 — отстоял на ноль, всего пропустил 84 гола.

По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость игрока составляет €2,5 млн.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2021/22».