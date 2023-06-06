Кеняйкин Алексей, «Оренбург»

Родился 23 августа 1998 года в Самаре. Является воспитанником самарской СДЮСШОР №1. В 2016 году начал выступать за молодежную команду и дубль «Оренбурга». В 2019–2020 годах на правах аренды играл за «Торпедо» (Москва).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За основной состав «Оренбурга» впервые сыграл 26 августа 2020 года в матче Кубка России против «Алании». Всего за «Оренбург» сыграл 42 матча, в которых пропустил 50 голов, «всухую» сыграл 15 матчей.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €800 тыс., и это его максимальная стоимость за все время.