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Коммерсантъ FM
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Кеняйкин Алексей, «Оренбург»

Родился 23 августа 1998 года в Самаре. Является воспитанником самарской СДЮСШОР №1. В 2016 году начал выступать за молодежную команду и дубль «Оренбурга». В 2019–2020 годах на правах аренды играл за «Торпедо» (Москва).

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За основной состав «Оренбурга» впервые сыграл 26 августа 2020 года в матче Кубка России против «Алании». Всего за «Оренбург» сыграл 42 матча, в которых пропустил 50 голов, «всухую» сыграл 15 матчей.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €800 тыс., и это его максимальная стоимость за все время.

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