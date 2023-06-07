Гойло Никита, «Пари Нижний Новгород»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Соколов / РИА Новости Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Родился 10 августа 1998 года в Санкт-Петербурге. Воспитанник СДЮСШОР «Зенит». В 2016–2018 годах выступал за молодежную команду «Зенита». С 2018 по 2020 год играл за «Зенит-2» в ФНЛ и ПФЛ.

В сезоне-2020/21 находился в аренде в клубе «Акрон», Тольятти. В феврале 2022 года перешел в «Нижний Новгород» (Нижний Новгород; с июня 2022 года — «Пари Нижний Новгород») на правах аренды. 2 мая дебютировал в РПЛ. Стал седьмым вратарем, отразившим пенальти в своем первом матче в РПЛ. Всего провел за «Пари Нижний Новгород» 15 матчей, в которых пропустил 21 гол, сыграл «всухую» 4 матча. В июле 2023 года перейдет в Санкт-Петербургский «Зенит», сумма компенсации составила €540 тыс.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €600 тыс., и это его максимальная стоимость за все время.

Кандидат на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2022/23».