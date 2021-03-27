Сон Навального, миллион за Путина и интернет по паспорту Главные новости за неделю 22–27 марта: цифры, цитаты и факты

Цитаты недели

«Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние» (президент Франции Эмманюэль Макрон о соперничестве в сфере вакцин против COVID-19) .

. «Действия сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области лишают меня сна, то есть фактически ко мне применяется пытка бессонницей. При этом ранее мне был вынесен выговор за то, что я встал на 10 минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня» (Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу «Ив Роше»).

Цифры недели

Более 200 судов скопились в пробке в районе Суэцкого канала из-за застрявшего там контейнеровоза Ever Given.

200 тыс. безработных россиян планируется трудоустроить за счет госсубсидий работодателям.

1,23 млн кв. м торговых площадей заявлены к вводу в России в 2021 году, что в два раза превышает фактический итог прошлого года.

На 50,4% вырос российский рынок легальных видеосервисов по итогам 2020 года.

Цены на хлопок в России выросли на 30–35% с начала года, что может привести к росту цен на одежду.

960 тыс. руб. стоит билет на заседание Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина.

49 тыс. судебных актов по вопросам аренды помещений вынесено с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года в России.

Инициативы недели

Стало известно о планах Роскомнадзора запрашивать у новых пользователей соцсетей и мессенджеров номер паспорта. Позже в ведомстве уточнили, что речь идет о заключении договора об обработке персональных данных через «Госуслуги».

Правительство внесло в Госдуму законопроекты, позволяющие изымать денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение.

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконные действия коллекторов.

Производители и разработчики вычислительной техники просят Минпромторг скорректировать требования для признания оборудования отечественным, допустив дальнейшее использование иностранных процессоров.

Белый дом подготовил проект «дорожной карты» по повышению доступности финансирования для инвестпроектов.

«Вымпелком» зарегистрировал сайт, где предлагает «пробивать» людей по номеру телефона.

Банк России планирует модернизировать банкноты шести номиналов к 2025 году — 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб.

По букве закона

СКР проверяет «озвученные в СМИ высказывания так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова» после публикации на YouTube Ксении Собчак интервью с ним.

Госдума приняла закон о налоговом вычете за занятия спортом.

Верховный суд РФ допустил погашение ипотеки супругом гражданина-банкрота и вывод их единственного жилья из-под взыскания.

Уголовное дело возбуждено из-за утечки данных переболевших СОVID-19 москвичей.

Отставки и назначения

Владимир Путин освободил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ранее Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в получении взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля. Врио главы региона назначен Олег Мельниченко.

Новым послом России в Белоруссии назначен Евгений Лукьянов.

Председателем правления Тинькофф-банка вместо Оливера Хьюза стал Станислав Близнюк.

Главным тренером московского ФК ЦСКА вместо Виктора Гончаренко назначен Ивица Олич.

Сделки недели

Лидер российского страхового рынка СОГАЗ купил 6,25% СИБУРа у его основного владельца Леонида Михельсона.

Совкомбанк покупает 91,6% акций банка «Восточный».

Ozon запустил на своей платформе маркетплейс услуг.

«Соллерс» планирует запустить в России производство электрического Ford Transit параллельно с основной дизельной платформой.