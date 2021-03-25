Тинькофф-банк сменил председателя правления

TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) объявила о кадровых перестановках, следует из раскрытия информации на Лондонской фондовой бирже. Председатель правления Тинькофф-банка Оливер Хьюз 25 марта покинет занимаемую должность, но останется работать в группе. Вместо господина Хьюза предправления банка назначен Станислав Близнюк, который сейчас возглавляет его совет директоров.

Господин Близнюк работает в кредитной организации с 2006 года и сохранит за собой должность директора по развитию бизнеса, говорится в сообщении группы. В свою очередь, Оливер Хьюз останется исполнительным директором в совете директоров TCS Group, продолжит заниматься стратегическими задачами. Совет директоров банка вместо Близнюка возглавит Георгий Чесаков. В дополнение к этому господин Чесаков продолжит совмещать должность гендиректора «Тинькофф мобайл».

Господин Хьюз указал, что кадровые перестановки позволят ему уделять «больше времени развитию корпоративного управления, а также сосредоточиться на амбициозных стратегических задачах». Он также добавил, что в скором времени совет директоров TCS Group будет расширен.

Материнская компания банка — TCS Group Holding — основана в 2006 году бизнесменом Олегом Тиньковым. В настоящее время трасту семьи Тинькова принадлежит 35% голосов. Ранее “Ъ” писал, что руководство группы готовится к сделкам M&A и экспансии на международный рынок.

Подробнее о планах — в публикации “Ъ” «"Тинькофф" смотрит за рубеж».

Отдел финансов