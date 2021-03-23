В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за незаконные действия коллекторов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконные действия по возврату просроченной задолженности физлиц. За угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тыс. руб. или до пяти лет тюрьмы, если нарушение совершено группой лиц, наказание увеличится до 12 лет.

В пояснительной записке уточнятся, что речь идет о применении насилия или угрозе его применения, об уничтожении или повреждении имущества или такой угрозе, а также о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица. Законопроект в Госдуму внесли Василий Пискарев («Единая Россия»), Эрнест Валеев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия»), Антон Гетта («Единая Россия»).

«Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким. При этом привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно»,— пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, законопроект позволит выделить отдельный состав преступления — незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Напомним, в 2016 году был принят федеральный закон, регулирующий порядок взаимодействия коллекторов с должниками. Документ существенно ограничивает действия коллекторов. Законом регламентируется время общения взыскателей долгов с заемщиками, а также устанавливаются правовые основы по возврату задолженности.

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