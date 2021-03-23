Деньги коррупционеров приравняют к недвижимости

Правительство в понедельник внесло в Госдуму поправки к законам «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», позволяющие обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение. Это касается чиновников, по должности обязанных декларировать свое имущество. Таким образом авторы инициативы надеются заполнить пробел в антикоррупционном законодательстве.

В пояснительной записке к документу говорится о существовании на данный момент законодательного пробела, который необходимо заполнить: «В доход РФ можно обращать земельные участки и объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги (доли участия, паи в уставных капиталах организаций), в отношении которых госслужащие не представили сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. Можно изъять и денежную сумму, эквивалентную стоимости такого имущества, если его обращение в доход РФ невозможно». Но сами денежные средства неподтвержденного происхождения в доход государства обращать нельзя, что «может способствовать совершению коррупционных правонарушений», говорится в пояснительной записке. При этом для кадровых служб министерств и ведомств введения нового вида проверки не потребуется.

Законопроект предусматривает механизм, позволяющий обращать в доход государства деньги со счетов в банках, если источник их происхождения не подтвержден, а их сумма превышает совокупный доход госслужащего за отчетный период и предшествующие ему два года. Под действие поправок подпадают госслужащие федерального и регионального уровней, а также муниципальные служащие и другие лица, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы близких родственников — супругов и несовершеннолетних детей.

Юрист «Трансперенси интернешнл — Россия» (внесена Минюстом в реестр иноагентов) Григорий Машанов отмечает, что проблема отсутствия правовых норм для изъятия финансовых средств весьма актуальна: «Формально деньги в рамках контроля за незаконным обогащением нельзя изъять, при этом по факту деньги изымали в рамках громких кейсов, как в случае того же полковника Захарченко».

Напомним, в 2016 году Конституционный суд постановил, что изымать можно только средства, вырученные от продажи спорного имущества, при этом в отдельных случаях суд вправе обращать в доход государства только ту часть имущества, законность приобретения которой не доказана. Однако в 2017 году Никулинский суд Москвы принял решение обратить в доход государства более 370 млн руб., $140 млн и €2 млн по иску Генпрокуратуры к экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, его родственникам и третьим лицам. После этого газета «Ведомости» сообщила, что адвокат господина Захарченко Валерия Туникова направила в Минюст запрос с просьбой разъяснить правовые основания для обращения в доход государства денежных средств, в отношении которых государственным служащим либо членами его семьи не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях.

«Генпрокуратура ссылается на здравый смысл как на разрешение изымать коррупционные деньги, но все же Конституция провозглашает Россию правовым государством, а значит, органы власти должны действовать на основании закона. Поэтому практика изъятия денег, конечно, сейчас незаконна»,— отмечает Григорий Машанов.

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова