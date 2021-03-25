Ozon получит по услугам

Онлайн-ритейлер Ozon выходит на рынок онлайн-заказа услуг. В рамках новой бизнес-вертикали услуги на площадке смогут предлагать компании, а позднее — самозанятые исполнители. Компания будет конкурировать с YouDo, «Профи.ру», а также сервисами услуг от «Яндекса», Сбербанка и «Авито». Сегмент перспективен и позволит Ozon дополнительно монетизировать уже существующую аудиторию, считают эксперты. Но придется обеспечить постоянный поток заказов для исполнителей и контролировать качество их работы, предупреждают конкуренты.

Ozon запустил на своей платформе маркетплейс услуг, рассказал “Ъ” представитель компании. По его словам, сейчас услуги представлены в 12 категориях, включая бытовые, медицинские и образовательные. Проект уже заработал в Москве, а в апреле запустится по всей России, уточнили в компании.

Предложения на маркетплейсе публикует сам исполнитель — он регистрируется как продавец и создает карточки услуг. Ozon проверяет разрешительные документы, фиксирует стоимость, отвечает за процессинг оплаты, контролирует факт и качество исполнения. Сама компания будет зарабатывать на комиссии, которая для большинства услуг составит 5%. На первом этапе к проекту подключают только юридических лиц, но со временем такая возможность появится также у индивидуальных предпринимателей и самозанятых, говорят в Ozon.

Оборот Ozon в 2020 году вырос на 140% и составил 195 млрд руб. По собственным данным, более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, при этом доля продаж их товаров в общем обороте компании составила 48% в 2020 году.

В компании настаивают, что прямых конкурентов у нее нет: «У существующих игроков рынка есть свои ограничения и по выходу исполнителей на площадку, и с точки зрения самого сервиса». Между тем в сегменте онлайн-заказа услуг уже работают YouDo, «Профи.ру», «Авито» и «Яндекс». В ноябре 2020 года подобный сервис запустил Сбербанк.

Рынок услуг поделен между несколькими игроками, в отличие, например, от продажи подержанных вещей, где лидирует «Авито», отмечает партнер Data Insight Федор Вирин. У экспертов и компаний нет актуальных исследований о емкости сегмента. По оценкам Data Insight и «Авито», в 2017 году он составил 5,5 трлн руб.

Рынок услуг активно растет, утверждает управляющий директор «Авито Услуги» Артем Кумпель. За 2020 год количество объявлений в этом сервисе, по его словам, увеличилось на 20%, при этом оборот вертикали увеличился на 40%. По мнению представителя YouDo, тенденция обусловлена и ростом числа бизнес-заказчиков. Параллельно маркетплейсы в интернете расширяют спектр направлений бизнеса, осваивая все новые сегменты. Например, «Авито» объявлял о планах привлекать поставщиков для продаж новых товаров, расширив таким образом число своих рынков (см. “Ъ” от 15 февраля).

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает шаг Ozon логичным: «Выход в новый сегмент не потребует от компании больших вложений, интерес со стороны поставщиков будет высоким, а со стороны покупателей площадка сможет его обеспечить за счет лидирующих позиций по трафику». Новая вертикаль позволит Ozon дополнительно монетизировать существующую аудиторию, соглашается господин Вирин.

Появление в рамках маркетплейса услуг может иметь эффект синергии: если работа тех или иных специалистов связана с покупаемыми товарами, например мебелью или сантехникой, добавляет Артем Кумпель, можно сразу заказать сборку. По его словам, чтобы оставаться востребованной, площадка должна обеспечить для исполнителей постоянный поток заказов, но при этом контролировать качество их работы. В конечном итоге, полагает господин Вирин, успех проекта будет зависеть от того, удастся ли Ozon «нивелировать риски, связанные с самими услугами и их качеством».

Дмитрий Шестоперов