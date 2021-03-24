СОГАЗ заработает на нефтехимии

Лидер страхового рынка СОГАЗ, крупнейшими акционерами которого являются «Газпром» и семья Юрия Ковальчука, купил 6,25% СИБУРа у его основного владельца Леонида Михельсона. Сумма и цели сделки не раскрываются — по оценкам аналитиков, пакет мог стоить более $1 млрд. По мнению источников “Ъ”, эта сделка — финансовая инвестиция акционеров СОГАЗа, которые рассчитывают на высокие дивиденды СИБУРа после пересмотра дивидендной политики и на фоне запуска ключевого проекта компании «Запсибнефтехим».

Основной акционер СИБУРа Леонид Михельсон 16 марта продал 6,25% компании страховому гиганту СОГАЗ, следует из раскрытия информации нефтехимической компании. В результате пакет господина Михельсона сократился до 42,23%, он остался крупнейшим акционером. Пакеты остальных акционеров — Геннадия Тимченко (17%), менеджмента компании (14,5%), а также китайских Sinopec (10%) и Фонда Шелкового пути (10%) — остались без изменений.

Сумма сделки не раскрывается. Компания не торгуется на бирже. Последняя крупная сделка с акциями СИБУРа, в рамках которой раскрывалась цена, произошла в конце 2015 года — тогда свой пакет в 10% приобрела Sinopec за $1,34 млрд. Таким образом, вся компания была оценена в $13,4 млрд.

Исходя из этой оценки пакет мог обойтись СОГАЗу в $837,5 млн.

Впрочем, с 2015 года компания запустила на полную мощность свой флагманский проект «Запсибнефтехим» и пересмотрела дивидендную политику в сторону роста выплат. Так, Александр Собко из Rupec оценивает текущую стоимость СИБУРа более чем в $20 млрд с учетом финансовых показателей четвертого квартала, принятых допущений по мультипликаторам и недавнего выхода на полную мощность «Запсибнефтехима».

Владимир Путин, президент РФ, о покупке своим бывшим зятем Кириллом Шамаловым акций СИБУРа, 17 декабря 2020 года Компания, о которой идет речь (СИБУР),— это частная компания, 100%, там нет ни одной акции государства.

Основными акционерами СОГАЗа с долей в 32,3% являются ООО «Аквила» (половина этой компании принадлежит основному акционеру банка «Россия» Юрию Ковальчуку и членам его семьи), «Газпром» (21,2%), а также «Акцепт» дальнего родственника Владимира Путина Михаила Шеломова (12,47%). Кроме того, 16,5% у «СГ-Инвест», которое принадлежит бывшим и нынешним топ-менеджерам СОГАЗа, крупнейший владелец с долей в 40% — бывший советник президента РФ Антон Устинов. Еще 10% в СОГАЗе владеет ВТБ.

СИБУР, СОГАЗ и НОВАТЭК (основной бизнес Леонида Михельсона) воздержались от дополнительных комментариев по сделке.

Большинство собеседников “Ъ” полагают, что речь идет о чисто финансовой инвестиции со стороны акционеров СОГАЗа.

Так, 10 марта совет директоров СИБУРа изменил дивидендную политику, подняв уровень минимальных выплат акционерам с 35% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Применяться новый подход будет с 1 июля 2020 года. Такой шаг в компании объясняли ростом денежного потока и снижением долговой нагрузки на фоне наращивания объемов выпуска нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью за счет выхода «Запсибнефтехима» на полную мощность в конце 2020 года. По итогам 2020 года СИБУР может выплатить 28,7 млрд руб. дивидендов (из расчета 13,17 руб. на акцию).

Один из собеседников “Ъ” напомнил о похожей истории 2014 года. Тогда один из топ-менеджеров СИБУРа Кирилл Шамалов — в тот момент, по официально не подтвержденной информации, он являлся мужем одной из дочерей президента Владимира Путина — купил у Геннадия Тимченко 17% СИБУРа, увеличив свой пакет в компании до 21,3%. После развода в 2017 году топ-менеджер продал эти 17% акций Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко, цена сделки тогда не сообщалась.

Все источники “Ъ” считают, что наращивать свой пакет СОГАЗ не будет. При этом у страховой компании появляется вариант продать свои акции в ходе теоретического IPO СИБУРа, о возможности которого менеджмент компании говорит годами. В феврале управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Питер О’Брайен отмечал, что IPO может произойти ближе к моменту запуска Амурского газохимического комплекса (ожидается в 2024–2025 годах). По мнению Александра Собко, сделка с СОГАЗом не является признаком близкого размещения.

Ольга Мордюшенко