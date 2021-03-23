Бастрыкин поручил повести проверку после интервью «скопинского маньяка»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по «озвученным в СМИ высказываниям так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова». Ранее на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак вышло интервью с Моховым. После глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил на законодательном уровне запретить осужденным давать интервью в СМИ.

«Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины»,— говорится в сообщении на сайте СКР. «Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках проверочных мероприятий изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку»,— заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В 2005 году Виктора Мохова приговорили к 17 годам строгого режима за похищение и изнасилование двух девушек 14 и 17 лет. Он удерживал их в подвале, регулярно избивал и насиловал в течение четырех лет. В начале марта 2021 года, после освобождения из колонии, в отношении Мохова установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.