Ford съезжает с нефтяной иглы

В 2022 году в РФ начнется выпуск электрического фургона Ford Transit. До сих пор в стране электромобили серийно не производились. «Соллерс» Вадима Швецова, который контролирует СП с Ford, рассчитывает на спрос со стороны e-commerce в Москве и городах-миллионниках. Но углубление локализации таких машин без пересмотра текущих требований Минпромторга нереалистично, полагают эксперты. Концепцией же развития электротранспорта занимается Минэкономики.

В 2022 году «Соллерс» планирует запустить в России производство электрического Ford Transit параллельно с основной дизельной платформой, рассказал “Ъ” представитель компании. Ford Motor рассекретила легкий коммерческий (LCV) Transit с электрической силовой установкой в ноябре 2020 года, объявив начало выпуска в 2022 году. Помимо США анонсировалось производство на турецком Ford Otosan с ориентацией на Европу.

В России Ford Motor представлен СП «Соллерс Форд», его контролирует «Соллерс». Ford Transit выпускаются на площадке в Елабуге (Татарстан). В рамках стратегии Ford Motor постепенно отказывается от разработки платформ с двигателем внутреннего сгорания, но останавливать их производство не планирует. Дизели для Transit будут выпускаться и в РФ — «Соллерс Форд» приобрел для этого у Ford завод в Елабуге (см. “Ъ” от 26 января).

По оценкам «Соллерса», доля электротранспорта в продажах LCV в России составит около 1,5% в 2022–2023 годах и вырастет до 4% к 2025 году. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting называет эту оценку реалистичной, напоминая, что ГАЗ намерен развивать GAZelle e-NN (в 2020 году выпущены предсерийные образцы).

Электрический фургон Ford Transit Фото: Ford

«Мы уже видим спрос на электромобили со стороны ряда клиентов — сегмента e-commerce и международных компаний, работающих в РФ, которые используют LCV для внутригородской доставки»,— говорят в «Соллерсе». Использование электродвигателя позволяет снизить эксплуатационные затраты, добавляют там: «Так, E-Transit на 40% экономичнее Diesel Transit. Это дает фактическое снижение на 15–20% платежей в операционном лизинге за электротранспорт по сравнению с дизельными машинами в случае низких ставкок финансирования (3–5% в Европе)». В то же время в «Соллерсе» признают, что применение машин будет ограниченным — в пределах зон с наиболее высокой плотностью населения и объемами внутригородской логистики. В 2022–2023 годах это Москва, Петербург, Казань, к 2025 году — Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.

Чтобы поддержать распространение электрических LCV, «Соллерс» предлагает в этих регионах предоставить им доступ в центр городов без ограничений, разрешить движение по выделенным полосам и бесплатный проезд по платным участкам дорог. Также в компании считают, что зарядные станции для LCV должны располагаться на стоянках грузового транспорта на въездах в город и вдоль окружных дорог. Также могут быть задействованы перехватывающие парковки закрытого типа и паркинги крупных гипермаркетов, исходя из соотношения не менее трех зарядных станций на десять LCV в парке региона.

Предлагается и включить электротранспорт в льготную программу по операционному лизингу «Доступная аренда» с возможностью роста скидки на автомобили с 25% до 35%, что «позволит нивелировать стоимость машин и стоимость финансирования у лизинговых компаний и операторов аренды и каршеринга». Для стимулирования локализации «Соллерс» хочет ввести повышающие коэффициенты для технологических операций и расходов на НИОКР. При дальнейшей локализации элементной базы — электродвигателей и батарей — эти элементы, по мнению компании, должны давать не менее 1 тыс. баллов за каждый. Сейчас, к примеру, сварка и окраска дают 900 баллов.

Идеи могут найти поддержку в рамках обсуждаемой на базе Минэкономики концепции развития электротранспорта. В проекте, с которым ознакомился “Ъ”, уже они фигурируют. В министерстве подтверждают, что совместно с профильными ведомствами и автопромом разрабатывают документ. В частности, свои предложения по стимулированию выпуска до 15 февраля должен был представить Минпромторг — там “Ъ” не ответили. В Минтрансе сказали, что «участвуют в работе как согласующий орган».

Дмитрий Бабанский отмечает, что ощутимым стимулом к локализации действительно стал бы пересмотр 719-го постановления и увеличение для электротранспорта числа баллов за НИОКР, российские батареи и электродвигатель.

Ольга Никитина