Олег Мельниченко назначен врио губернатора Пензенской области

Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, бывший губернатор региона Иван Белозерцев был задержан 21 марта по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ) от предпринимателя Бориса Шпигеля. Предполагается, что чиновник за денежное вознаграждение способствовал заключению выгодных господину Шпигелю контрактов на поставку лекарств. 23 марта президент России Владимир Путин отрешил Ивана Белозерцева от занимаемой должности.

Чем известен Олег Мельниченко Читать далее

Большую часть своей карьеры Олег Мельниченко работал в правительстве Пензенской области. 10 сентябре 2017 года он был избран депутатом областного заксобрания от партии “Единая Россия”, а 26 сентября стал представителем регионального парламента в Совфеде. По сведениям “Ъ”, господин Мельниченко окончил так называемую школу губернаторов (специальная программа обучения на базе РАНХиГС, курируемая администрацией президента).

Отметим, сегодня утром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину требуется время для принятия решения по кандидатуре временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области.

Андрей Винокуров