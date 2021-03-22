Виктор Гончаренко ушел на дембель

В понедельник футбольный ЦСКА официально объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко. Как сообщила пресс-служба армейцев, белорусский специалист и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному желанию. Но очевидно, что инициатива расставания исходила от руководства ЦСКА, которое не устраивали результаты работы Гончаренко и которое решило доверить команду начинающему хорватскому тренеру Ивице Оличу.

Как и ожидалось, ЦСКА отправил в отставку главного тренера Виктора Гончаренко, воспользовавшись паузой в чемпионате России на матчи национальных сборных. Судя по всему, окончательно судьба белорусского специалиста была решена после домашнего поражения армейцев от «Зенита» в 23-м туре первенства. Несмотря на вроде бы упорный по счету (2:3) характер противостояния, на самом деле петербуржцы выиграли достаточно уверенно и оторвались от ЦСКА на восемь очков, хотя еще недавно этот разрыв составлял лишь два пункта. Кроме того, на 4 балла красно-синих опережает «Спартак», а «Локомотив» и «Сочи» вытеснили их из тройки, обойдя по дополнительным показателям при равном количестве очков — по 40. К тому же снизу накатывает еще группа команд, которая вполне может задвинуть оказавшийся в кризисе ЦСКА еще дальше.

О том, что армейцы находятся в кризисе, свидетельствуют их результаты после возобновления сезона.

Напомним, помимо «Зенита» они уступили в чемпионате «Локомотиву» (0:2) и даже борющемуся за выживание «Арсеналу» (1:2). Победа над «Ахматом» (2:0) лишь немного закамуфлировала их проблемы. Причем можно вспомнить, что у Гончаренко случился затык и на отрезке с 15-го по 18-й туры, когда ЦСКА сыграл вничью с «Сочи», «Химками», «Уралом» и уступил «Рубину». А ведь еще был и провал на групповом этапе Лиги Европы, где армейский клуб занял последнее место не в самой сильной компании с загребским «Динамо», «Вольфсбергом» и «Фейенордом».

Очевидно, что на фоне систематических сбоев решение об отставке главного тренера назревало, а они действительно стали у Гончаренко систематическими. В прошлом сезоне ЦСКА также завалил выступление в Лиге Европы, не сумев выйти из группы. В чемпионате подопечные Гончаренко финишировали четвертыми. Вообще армейцы в последнее время облюбовали четвертое место как в Лиге Европы, так и в премьер-лиге. После того как в сезоне-2018/19 в команде произошло резкое омоложение состава, она показывала только четвертый результат, что как-то не согласуется с клубным девизом «ЦСКА всегда будет первым!».

Кстати, три года назад казалось, что Гончаренко удалось собрать дерзких, талантливых исполнителей, которые в скором времени вместе со своим амбициозным и считавшимся весьма перспективным наставником обязательно заявят о себе. Чего только стоили две победы той команды над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов с общим счетом 4:0. Но ЦСКА с Гончаренко так и не выстрелил. Не помогли и довольно серьезные финансовые вливания от нового владельца клуба корпорации ВЭБ.РФ. В нынешнем сезоне трансферные расходы армейцев составили €32 млн. Правда, далеко не все приобретения можно назвать удачными. Например, аргентинского нападающего Адольфо Гайча пришлось сдать в аренду, а бразильский защитник Бруно Фукс постоянно травмирован. Да и по поводу полезности нигерийского вингера Чидеры Эджуке появляется все больше сомнений. Тем не менее вложения в команду сделаны, а она топчется на месте.

Лучшими достижениями Гончаренко в ЦСКА так и остались серебряные медали по итогам чемпионатов 2016–2017 и 2017–2018 годов, когда еще выступали братья Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум, Александр Головин.

Плюс он довел армейцев до четвертьфинала Лиги Европы-2017/18, а также завоевал с ними Суперкубок России-2018. Все эти успехи уже успели позабыться, а новых вершин Гончаренко не покорил. В итоге дальше клуб решил двигаться с другим тренером — известным в прошлом нападающим армейцев Ивицей Оличем. Ожидается, что официально о назначении хорвата объявят во вторник. При этом Twitter ЦСКА сообщил, что помощники Гончаренко — Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба — продолжат выполнять свои обязанности.

Тренер Ивица Олич Фото: РИА Новости

«Для меня было честью работать в таком великом клубе,— заявил Виктор Гончаренко в прощальном комментарии на официальном сайте ЦСКА.— Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом».

Александр Ильин