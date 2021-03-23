Приключения микроэлектроника

Как выяснил “Ъ”, производители и разработчики вычислительной техники просят Минпромторг скорректировать требования для признания оборудования отечественным, допустив дальнейшее использование иностранных процессоров. Взамен компании предлагают инвестировать в разработку российской микроэлектроники сотни миллионов рублей. Но эту позицию поддерживают не все участники рынка, а эксперты называют заявленный объем вложений слишком маленьким.

Два источника “Ъ” на рынке рассказали, что консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ, отраслевой союз крупных российских производителей электроники) предложил Минпромторгу скорректировать критерии признания отечественным оборудования, выпускаемого российскими компаниями. Статус необходим производителям для участия в госзакупках, требования к которым ужесточаются. Изменения предполагается закрепить в соответствующем постановлении правительства.

Как пояснили “Ъ” в одной из входящих в АНО ВТ компаний, консорциум просит разрешить производителям оборудования использовать зарубежные процессоры при условии, что эти компании «вложат существенные средства в производство отечественных процессоров, создание собственных дизайн-центров микроэлектроники либо разработку программной среды для российских процессоров». Объем инвестиций может быть установлен от 250 млн руб. на компанию, механизм обсуждается. Гендиректор АНО ВТ Светлана Легостаева подтвердила, что такая инициатива есть, но отказалась от более подробных комментариев. В Минпромторге обсуждать идею также не стали.

В декабре АНО ВТ уже обращалась в Минпромторг с просьбой вообще отказаться от обязательного применения отечественных процессоров для систем хранения данных (СХД) среднего уровня с 2021 года или продлить на три года срок действия уже выданных разрешений на включение в реестр российской электроники (см. “Ъ” от 25 декабря). Но эта инициатива поддержки не встретила. Требование об обязательном применении отечественных процессоров в СХД вступило в силу с 1 января 2021 года, оно сохранятся, уточнили в Минпромторге.

В текущей редакции дальнейшее ужесточение произойдет с 1 января 2022 года, когда российские производители электроники должны будут устанавливать только российские процессоры в ноутбуки, настольные компьютеры, материнские платы и т. д., если они хотят поставлять изделия ведомствам или госкомпаниями.

Далеко не все участники рынка разделяют позицию АНО ВТ. «Эта идея полезна только для зарубежных производителей микроэлектроники»,— уверен гендиректор «Норси-Транса» Сергей Овчинников. Отказ от полного перехода исключительно на российские процессоры существенно затормозит импортозамещение, уверен он, «нужно стимулировать развитие процессоров "Байкал" и "Эльбрус", а не пытаться отсрочить импортозамещение». Члены АНО ВТ поддерживают переход на отечественную компонентную базу, заверяет Светлана Легостаева. Однако, поясняет она, вывод конечной продукции на рынок и ее внедрение осложнены тем, что пока не полностью готово прикладное ПО, разработка которого требует серьезных инвестиций и времени.

Предлагаемый участниками рынка объем инвестиций в создание процессоров и разработку программной среды несопоставим с реальными потребностями отрасли, уверен директор технологической практики КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. По его мнению, даже объединения усилий 20 производителей отечественного радиоэлектронного оборудования недостаточно: для полного перехода на отечественную элементную базу необходимы миллиарды долларов. В целом же, считает эксперт, гибридный переход и одновременное стимулирование расширения отечественной электронной компонентной базы оправданны.

На фоне текущих и планируемых государственных инвестиций в десятки миллиардов рублей предложение АНО ВТ кажется «несопоставимым разменом», соглашается директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Прошлым летом премьер Михаил Мишустин анонсировал, что в ближайшие два года Россия инвестирует в развитие микроэлектроники порядка 142 млрд руб., а до 2024 года на эти цели заложено около 266 млрд руб.

Никита Королев, Юлия Степанова