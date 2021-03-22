Высокие цены не выходят из моды

Одежда, обувь и аксессуары в России могут подорожать уже к летнему сезону, предупреждают ритейлеры на рынке моды. Одна из причин — рост стоимости материалов: с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30–35%. У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда. Чтобы не потерять трафик, торговые компании будут постепенно индексировать цены, прогнозируют эксперты. Они вспоминают плачевный опыт предыдущего кризиса, когда крупные fashion-бренды повысили ценник сразу на 30%, что привело к резкому падению оборотов.

О предстоящем росте цен на одежду, обувь и аксессуары “Ъ” сообщили сразу ряд fashion-ритейлеров. Это обусловлено повышением закупочных цен, в том числе на хлопок, стоимость которого выросла на 20–35%, говорит руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн. Конечная цена в отношении хлопковых изделий вырастет на 20–30%, прогнозирует она. Такие же данные у основателя бренда Dorogobogato Семена Пименова: по его словам, цены на трикотажное полотно увеличились пропорционально возросшей стоимости хлопка — на 20–30%, на другие материалы — до 20%. Стоимость материалов привязана к курсу доллара, который постоянно меняется, объясняет он: «Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать».

Рост цен на все виды тканей, в частности, итальянского производства, наблюдается не первый год, напоминает гендиректор D’S Damat в России Эмиль Орудглу. Это происходит из-за постоянного колебания курса валют и дефицита некоторых тканей, рассказывает он. На конечной стоимости товаров будут отражаться и увеличившиеся расходы на фонд оплаты труда, добавляет господин Пименов.

В Минпромторге РФ, которому в марте правительством поручено вести мониторинг цен на непродовольственные товары, подтвердили “Ъ”, что с начала 2021 года хлопок подорожал на 30–35%. В министерстве объяснили это завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья. Впрочем, россияне не носят хлопковую одежду в чистом виде, успокаивают в министерстве: на рынке в основном представлена продукция, материалы которой состоят в том числе из вискозы, синтетических нитей, льна или технической конопли. Заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин, впрочем, наблюдает рост цен и на материалы из нефтепродуктов — примерно на 20%. В первую очередь речь идет о полиуретане, из которого производится, например, «экокожа», стельки и подошвы. Кроме того, рассказывает топ-менеджер, стоимость логистики из Азии с начала пандемии выросла в шесть раз.

Индексацию цен потребители увидят уже летом, заметно могут подорожать коллекции российских брендов, прогнозирует София Кофманн. Основной массив брендов отшивал летнюю коллекцию прошлой осенью, в момент пиковых значений доллара и евро, напоминает Семен Пименов. Президент Baon Илья Ярошенко считает, что рост цен особенно будет заметен в осенне-зимний сезон. Китай — основной поставщик на рынке fashion — серьезно пострадал во время пандемии COVID-19, следствием чего стало изменение курса юаня, рост цен на производство и увеличение стоимости логистики в разы, объясняет топ-менеджер.

Опрошенные “Ъ” участники рынка утверждают, что будут сдерживать рост цен за счет оптимизаций или снижения прибыли. В Wildberries предполагают, что индексация будет постепенной: сейчас производители распродают прошлогодние коллекции, которые не были куплены во время локдауна и сразу после его снятия. По мнению гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, участники рынка, особенно в массовом сегменте, будут повышать цены постепенно, закупая более дешевые и простые товары, сокращая расходы на развитие.

Чтобы не потерять потребителей, ритейлеры будут демпфировать цены, рассчитывают в Минпромторге. Во время кризиса 2014 года ряд крупных игроков, включая Inditex (Zara, Oysho, Bershka), подняли цены в своих магазинах до 30%, что привело к резкому падению оборотов, вспоминает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева: «У них ушло много времени, чтобы вернуть своего клиента обратно».

Никита Щуренков, Анатолий Костырев