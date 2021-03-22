Правительство выделит субсидии компаниям для трудоустройства безработных

Правительство РФ разработало дополнительные меры по росту занятости населения. В частности, российские работодатели смогут получить субсидию для трудоустройства безработных, а граждане — пройти бесплатное обучение по некоторым профессиям. Ранее о разработке мер сообщал “Ъ”.

«Помочь гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса, и восстановить занятость до уровня 2019 года поручил президент России Владимир Путин. Сделать это нужно до конца 2021 года»,— говорится в сообщении правительства.

Компании смогут получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Субсидия будет равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть. Ожидается, что эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тыс. человек. На выделение субсидий из бюджета будет выделено 12 млрд руб.

Мера по переобучению и дополнительному профессиональному образованию, по оценкам властей, должна помочь с трудоустройством около 126 тыс. россиян. Стать участниками программ смогут потерявшие работу из-за пандемии, люди старше 50 лет, а также женщины с маленькими детьми. На эти цели из бюджета будет выделено до 24,8 млрд руб. до 2023 года.

Из-за ограничительных мер, введенных в России для борьбы с коронавирусом COVID-19, уровень безработицы в стране вырос и достиг в августе пикового значения в 6,4%. В марте 2021 года Минтруд РФ заявил о сокращении числа безработных до 2,1 млн человек.

О мерах поддержки — в материале “Ъ” «Всякий найм должен быть оплачен».