Суета Суэц

Крупнейший затор в мировом судоходстве за последние годы лишь незначительно затронул поставки российской нефти, однако может коснуться сжиженного газа. Вместе с десятками других судов на подходах к Суэцкому каналу оказались заблокированными три СПГ-танкера, обслуживающие грузы НОВАТЭКа — Yamal Spirit, Clean Horizon и Yenisei River. Суда уже второй день ждут, чтобы пройти через канал, движение по которому парализовал севший на мель гигантский контейнеровоз Ever Given. Также на подходах к каналу стоят четыре танкера с отгруженной из Новороссийска нефтью, в основном казахстанского происхождения. По оценкам аналитиков, критического влияния на рынки нефти ситуация не окажет, но возможен всплеск спотовых цен на газ.

Три порожних танкера класса Arc4 Yamal Spirit (принадлежит канадской Teekay), Clean Horizon и Yenisei River (принадлежат Dynagas), доставляющие сжиженный газ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ», возвращаются из Азии и подходят к Суэцкому каналу, следует из данных Marinetraffic. Они находятся в общем потоке танкеров, застрявших на входе в канал из-за севшего на мель 400-метрового контейнеровоза Ever Given. Пока, судя по данным Marinetraffic, суда не собираются идти по более продолжительному и затратному пути в обход мыса Доброй Надежды.

Также проблемы коснулись нефти российских нефтекомпаний.

Как отмечает Argus, на входе в канал и на подходе к нему находятся четыре танкера, перевозящие смесь Каспийского трубопроводного консорциума (среди акционеров — РФ, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ), которая отгружается из Новороссийска.

В основном это нефть казахстанского происхождения, но смесь содержит и нефть, добытую в РФ. В НОВАТЭКе, «Роснефти», ЛУКОЙЛе, «Газпром нефти» на запрос “Ъ” не ответили.

По мнению аналитиков Argus, на отгрузки российского сорта Urals перекрытие Суэцкого канала никак не повлияет, поскольку поставки Urals в Азию через канал идут редко — в основном трейдеры предпочитают формировать крупные партии для отгрузки на танкерах VLCC вокруг мыса Доброй Надежды (столь большие суда не могут пройти через Суэц). Но участники рынка допускают, что остановка движения по каналу может привести к удорожанию Urals на рынке Европы, поскольку прерваны поставки среднетяжелой нефти с Ближнего Востока. Так, поставки иракской нефти из Басры в марте составляли до 10% всего импорта сырья в Средиземноморье, отмечают в Argus.

Собеседники “Ъ” отмечают, что задержки танкеров увеличат транспортные расходы, но их размер будет зависеть от того, когда Ever Given сдвинется с места. В любом случае, по словам источников “Ъ”, стоит ожидать роста ставок фрахта.

К тому же, по мнению одного из собеседников “Ъ”, покупатели не склонны относить задержку грузов в данном случае к форс-мажору, что может привести к штрафам за задержку поставок.

Дмитрий Маринченко из Fitch полагает, что критического влияния на рынок нефти ситуация не окажет, поскольку почти в любом регионе есть запасы. Рынок СПГ — менее гибкий, а его транспортировка стоит дороже, поэтому спотовые цены на газ могут временно вырасти, если проблему не удастся быстро решить. «Но масштаб роста цен будет ограничен — спрос на газ сейчас снижается, так как отопительный сезон в Северном полушарии подходит к концу»,— отмечает аналитик.

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное море с Красным, один из самых загруженных транспортных узлов в мире. Даже незначительные задержки на транзитном коридоре могут приводить к заторам и нарушению сроков поставки сырья (см. справку).

Утром 23 марта судно Ever Given, следовавшее в Роттердам, встало поперек канала и село на мель, перекрыв его почти полностью. Пока судно продолжает стоять на якоре в южной части канала. Его правление сообщало, что переместить контейнеровоз, застрявший по диагонали на однополосном участке, пытались восемь буксиров.

Тем временем, по данным Норвежской ассоциации судовладельцев, на обоих концах канала остаются заблокированными около 150 судов.

«Мы не можем исключать, что это (разблокировка канала.— “Ъ”) может занять несколько недель, в зависимости от ситуации»,— сообщил глава голландской Boskalis (задействована в освобождении судна) Питер Бердовски в эфире местного телеканала.

По словам главы группы спецпроектов юрфирмы Vegas Lex Анастасии Чередовой, договор поставки обычно содержит перечень обстоятельств, относимых к форс-мажору, распределение рисков и порядок действий сторон. Учитывая длительность процедур разрешения споров, вероятно, существенная часть «очевидных» претензий между продавцами и покупателями будет урегулирована в ходе переговоров. Юрист отмечает также, что штрафы зависят от применимого права и договора, и нередко стороны устанавливают дифференцированную шкалу в зависимости от вида нарушения.

«Можно лишь сказать, поскольку речь идет об экспорте, размер ответственности может быть достаточно существенным»,— заключает госпожа Чередова.

Посадку контейнеровоза Ever Given на мель уже сейчас нельзя всерьез рассматривать как форс-мажор, полагает старший юрист практики международного коммерческого арбитража КИАП Мария Краснова. Для признания обстоятельства непреодолимой силой (форс-мажором) необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер, что подразумевает исключительность события, наступление которого не является обычным в конкретно взятых условиях, отмечает юрист. Посадка Ever Given на мель в связи с усилением ветра в южной части Суэцкого канала вряд ли может рассматриваться в качестве такого обстоятельства, особенно если речь идет о возможном возмещении убытков со страховщиков, считает госпожа Краснова. По условиям страхования морского каско или грузов посадка на мель относится к классическим sea perils (опасностям судоходства), и ни скорость, ни сила ветра в данном случае принципиального значения не имеют, отмечает она, в отличие от человеческого фактора. В случае выявления признаков грубой неосторожности со стороны экипажа контейнеровоза Ever Given страховщики вправе отказать в выплате возмещения в полном объеме, полагает юрист.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов