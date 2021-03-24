Госдума приняла закон о налоговом вычете за занятия спортом

Госдума в третьем чтении приняла закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за траты на физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно закону, гражданам будет предоставляться вычет по НДФЛ в размере расходов на занятия спортом — своих, детей или других подопечных в возрасте до 18 лет. Вычет может быть предоставлен в пределах 120 тыс. руб. в год с учетом других социальных налоговых вычетов.

В документе отмечается, что перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за которые можно будет получить налоговый вычет, определит правительство.

Проработать налоговый вычет за расходы россиян на спорт президент России Владимир Путин поручил еще летом 2018 года. В первом чтении Госдума приняла законопроект 26 января, во втором — вчера, 23 марта. Ассоциация операторов фитнес-индустрии в январе попросила ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают сотрудникам занятия фитнесом.

Об инициативе возвращать налоги за занятия спортом — в материале “Ъ” «В фитнес-клуб за налоговым вычетом».