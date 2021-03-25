Просмотры улетели в трубу

Российский рынок легальных видеосервисов по итогам 2020 года вырос на 50,4%, а расстановка сил на нем изменилась, следует из данных J'son & Partners Consulting. Так, YouTube впервые разделил первое место с соцсетями, хотя и несколько снизил свою долю на рынке. Гораздо сильнее упала доля ранее бесспорных лидеров — «ВКонтакте» и «Одноклассников», входящих в Mail.ru Group. Уменьшилась она и у онлайн-кинотеатров Okko и Ivi, зато выросла у владеющего «КиноПоиском» «Яндекса». По мнению экспертов, соцсети страдают из-за сокращения динамики роста рекламы и взлета подписок. Но в Mail.ru Group утверждают, что интерес к бесплатному видео с рекламой растет.

“Ъ” ознакомился с отчетом агентства J'son & Partners Consulting по рынку легальных видеосервисов за 2020 год. Весь рынок легального видео в России компания оценила почти в 62 млрд руб., прирост составил более 50%.

По прогнозу J'son & Partners Consulting, в последующие четыре года выручка от легального видео продолжит расти в среднем на 19% в год и к 2024 году превысит 122 млрд руб. В исследовании в форме опроса приняли участие 69 компаний, включая онлайн-кинотеатры, операторов связи, соцсети, информационные сервисы и телеканалы.

На фоне роста рынка существенно изменились доли лидирующих игроков. Так, доля Mail.ru Group в доходах от показа видеоконтента снизилась с 16,6% до 13,5%. Также сократилась доля Ivi — с 14,4% до 13,3% и Сбербанка (владеет Okko) — с 9,9% до 9,1%, YouTube (принадлежит Google) также уменьшил долю на рынке с 14,4% до 13,5%, разделив в итоге первое место в рейтинге с Mail.ru Group. Увеличить долю в первой пятерке удалось только «Яндексу» (владеет «КиноПоиском») — с 6,6% до 8,6%, хотя холдинг и остался на последнем месте среди лидеров.

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» нельзя назвать видеосервисами в классическом смысле этого слова, в них нет платных подписок на видео, отметили в пресс-службе Mail.ru Group. В исследовании же речь идет о росте платной подписки, в то время как рекламная модель предоставления видео по запросу снизилась на 8,8% относительно других типов потребления, отметили в компании. Соответственно, уменьшилась и доля соцсетей холдинга, признают там.

«Это объясняется возросшим интересом пользователей к подписке или покупке отдельных фильмов и сериалов. Но использование разных моделей подписки не обозначает отказ от потребления бесплатного видео с просмотром рекламы»,— подчеркивают в Mail.ru Group, уточняя, что в декабре прошлого года во «ВКонтакте» просмотры видео в России выросли на 60% год к году. В Google и Ivi не ответили на запрос.

Директор департамента ТВ и контента J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов подтверждает, что доля Mail.ru Group уменьшилась из-за того, что рынок видеорекламы рос не так быстро, как платного контента. По оценке компании, объем рекламы в видеороликах и стримах в 2020 году увеличился на 28%, тогда как подписка на видео в денежном выражении выросла на 103%.

Сервисы Mail.ru Group предоставляют доступ к видео только по рекламной модели, поэтому их доля закономерно сократилась, соглашается глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. На это повлиял и рост популярности классических онлайн-кинотеатров, добавляет глава «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

Точно оценить, сколько YouTube заработал на рекламе в той или иной стране, невозможно, так как Google не раскрывает такие данные, уточняет аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. В 2020 году активно росли другие сервисы, прежде всего классические онлайн-кинотеатры, вследствие чего доли соцсетей и других агрегаторов, к которым относится и YouTube, размылись, считает эксперт. Пандемия и карантинные меры, по его мнению, привели к тому, что люди проводили много времени дома и приобретали подписки.

Анастасия Гаврилюк