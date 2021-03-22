Инвесторов ставят на карту

В Белом доме возобновлена работа по системной поддержке инвестиций — после разворачивания механизма СЗПК для запуска крупных инвестпроектов власти определились с возможными источниками их финансирования на рынке. Для этого правительство предложило комплекс из 32 мероприятий до 2024 года, предполагающих запуск новых инструментов инвестирования и формирование понятной инвестсреды для вовлечения большего круга инвесторов — от банков до физлиц. Документ направлен в деловые объединения, но серьезных правок власти не ждут. Дальнейшая же дискуссия будет касаться налогового стимулирования проектов, пока согласия по вопросу нет даже среди бизнеса.

Белый дом подготовил проект «дорожной карты» по повышению доступности финансирования для инвестпроектов, документ (есть у “Ъ”) содержит 32 мероприятия, нацеленных на вовлечение в них широкого пула инвесторов — от банков и страховых компаний до инвестиционных товариществ и физлиц. Сроки выполнения проектируемой «дорожной карты» охватывают период до 2024 года, однако отдельные инициативы должны быть реализованы уже в конце 2021 года. Де-факто речь идет об активизации строительства системы привлечения инвестиций после разворачивания для них базы в рамках СЗПК. Отметим, что ряд инициатив проектируемой «дорожной карты» уже содержался в пакете предложений первого замглавы Минэкономики Андрея Иванова, направленном в декабре главе РСПП Александру Шохину (см. “Ъ” от 9 декабря). С тех пор, по данным источников “Ъ”, они были скорректированы, публично эти меры до сих пор не обсуждались.

Из проекта «дорожной карты» следует, что для расширения источников инвестиций Белый дом намерен действовать в двух направлениях: создавать новые финансовые инструменты и донастраивать действующие.

Так, для привлечения собственных средств инициаторов проектов предлагается разрешить выпуск «многоголосых» привилегированных акций и снять ограничения на долю привилегированных акций в капитале. Для развития долевого финансирования — стимулировать акционерные соглашения и запустить механизм привлечения средств за счет биржевых и краудинвестинговых платформ. В части долговых инструментов предлагается расширить круг инвесторов в СЗПК за счет оценки их кредитных рейтингов и секьюритизации или кредитования под залог будущих компенсаций. «Гибридные» инструменты предполагают запуск мезонинного финансирования (объединяет кредитование и приобретение акций для снижения стоимости кредита), внедрение конвертируемых облигаций и договоров конвертируемого займа. К разработке части инициатив власти уже приступили — речь, например, о «зеленом финансировании».

Второй блок в большей степени касается регулирования и снятия избыточных ограничений. Так, предлагается пересмотреть требования к инвесттовариществам, исключив ограничения по числу участников, объему финансирования и пр. Взамен сфера будет институализирована за счет введения реестра товариществ, подключения их к информсистеме капвложений и стандартизации сделок. Также в плане — выравнивание страхового и банковского регулирования для привлечения средств инвестстрахования жизни в финансирование инвестпроектов. Предполагается и цифровизация сферы капвложений в рамках экспериментальных правовых режимов (например, удаленного создания юрлица), а также привлечение средств физлиц — повышение «потолка» для инвестсчетов сразу втрое (до 3 млн руб.). При этом Белый дом намерен исключить из регулирования «стимулы для приобретения иностранных бумаг».

Документ за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова 18 марта разослан в РСПП, ТПП и «Деловую Россию». Бизнес-объединения должны уже сегодня представить замечания и предложения по проекту в Минэкономики. Вчера в деловых сообществах “Ъ” пояснили, что пока не готовы его комментировать. Проект также направлен на согласование в ведомства (ЦБ, Минфин, ФАС, Минстрой и пр.). Впрочем, степень детализации позволяет говорить, что стратегия привлечения частных инвесторов к проектам бизнеса находится в высокой степени готовности, а поправки будут носить точечный и скорее технический характер. В аппарате вице-премьера предположения “Ъ” не опровергают, отмечая, что Минэкономики поручено проработать проект с бизнесом и экспертами. В Минэкономики “Ъ” подтвердили, что документ находится в высокой степени готовности и принципиальных замечаний к нему не ожидается.

Дальнейшая работа рабочей группы будет связана с выяснением пределов наращивания инвестиций за счет налоговых расходов Минфина — тема обсуждалась 19 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова на первом совещании профильной рабочей группы по результатам инвестсовещания у президента. Пока власти готовы обеспечить компаниям инвествычет из суммы НДПИ, наиболее спорной остается идея налогового маневра — частичной или полной отмены налога на имущество в пользу повышенной ставки налога на прибыль. Власти не согласны с инициативой из-за избыточной нагрузки на региональные бюджеты, поясняют участвовавшие в заседании источники “Ъ”. Впрочем, в бизнесе согласия по маневру также нет: считается, что меру целесообразно рассматривать при запуске отдельных инвестпроектов. Системные инициативы по налоговому стимулированию ведомствам совместно с бизнесом предстоит представить в течение двух недель — к новому совещанию рабочей группы.

Диана Галиева