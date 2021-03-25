Пенза зависла между прошлым и будущим

Пензенская область неожиданно оказалась в ситуации безвластия. Президент Владимир Путин уволил арестованного губернатора Ивана Белозерцева, но временно исполняющего эти обязанности не назначил, а оставить вместо себя и. о., как требует областной устав, господин Белозерцев не успел. Такая ситуация нехарактерна для замены глав регионов, попавших под уголовное преследование: их сменщиков президент ранее всегда назначал одновременно с отстранением предшественника. Эксперт считает, что согласование преемника сорвалось в последний момент.

В среду правительство Пензенской области ушло в отставку из-за отрешения Ивана Белозерцева от должности: по закону региональный кабинет министров назначается на срок полномочий действующего губернатора. До формирования нового состава правительства все его члены будут работать в статусе и. о. При этом исполнять обязанности главы области некому, поскольку президент, сняв прежнего губернатора, не назначил временно исполняющего обязанности. А согласно уставу Пензенской области, назначить и. о. губернатора на время своего отсутствия может только сам действующий руководитель, пояснила “Ъ” пресс-секретарь пензенского губернатора Дина Черемушкина. Самым старшим по должности чиновником в регионе является и. о. председателя правительства области Николай Симонов.

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Напомним, Владимир Путин отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия вечером 23 марта. Двумя днями ранее губернатор был задержан по подозрению в особо крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии СКР, он получил от бывшего пензенского сенатора, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля взятку в виде наличных, часов и автомобиля на сумму более 31 млн руб. Взамен губернатор якобы предоставлял «Биотэку» конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов.

По словам собеседника “Ъ” в пензенском правительстве, после задержания губернатора чиновники находятся в шоковом состоянии, но «в целом работа не остановилась».

Другой источник рассказал “Ъ”, что в администрации «творится полный раздрай»: «Что делать, никто не понимает». При этом чиновники ожидают, что на пост врио губернатора будет назначен член Совета федерации от пензенского заксобрания Олег Мельниченко.

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По данным источников “Ъ”, кандидатура господина Мельниченко фигурировала в списке возможных преемников Ивана Белозерцева еще в 2020 году, когда решался вопрос о переизбрании пензенского губернатора на второй срок. «По логике, должен прийти именно он,— рассказал “Ъ” источник в региональном отделении “Единой России”.— В сентябре предстоят серьезные выборы, и другого человека, который мог бы за короткий срок структурировать “политическую поляну” в регионе, просто нет». Собеседник добавил, что Олег Мельниченко был куратором прошлогодней кампании Ивана Белозерцева «и, возможно, именно благодаря ему выборы прошли гладко». Напомним, господин Белозерцев тогда получил 78,7% голосов.

Отсутствие назначенного сверху врио совершенно не характерно для ситуаций, когда губернатор теряет доверие Кремля из-за уголовного преследования. Обычно президент увольняет прежнего руководителя региона и назначает его преемника в один день или даже одним указом (см. справку). Пауза же если и возникает, то перед отставкой, а не после нее. К примеру, бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал пребывал в должности после задержания еще 11 дней, а экс-глава Кировской области Никита Белых — больше месяца. Исключением стал только экс-глава Удмуртии Александр Соловьев: его задержание, отставка и назначение на его место секретаря Общественной палаты Александра Бречалова состоялись в один день.

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Иван Белозерцев после задержания провел в статусе главы области всего два дня. Тем не менее источники, близкие к администрации президента, призвали “Ъ” не искать в отсутствии указа о назначении врио пензенского губернатора скрытых смыслов: «Преемника нет, а оставлять жулика главой региона репутационно опасно». При этом они не исключают, что назначение может состояться в самое ближайшее время.

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Согласование кандидатуры преемника могло сорваться в последний момент, считает политолог Аббас Галямов: «Причина, скорее всего, бюрократическая: документы на отставку подготовили, визы собрали, был кандидат, решили не затягивать. Надо демонстрировать скорость, решительность, ведь президент не может быть в шоке от задержания Белозерцева. Но вторая часть решения — назначение — почему-то не состоялась. Возможно, в последний момент всплыл компромат, или кто-то из близкого круга президента оказался против».

Сергей Петунин, Саратов; Андрей Прах, Андрей Винокуров