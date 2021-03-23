По семейным обязательствам

Верховный суд РФ (ВС) допустил погашение ипотеки супругом гражданина-банкрота и вывод их единственного жилья из-под взыскания. При условии, если долг выплачен за счет личных средств супруга, это не нарушает права кредиторов и очередность погашения их требований. Но если платеж совершен за счет совместного с должником имущества, его можно оспорить. Юристы отмечают, что ВС защитил интересы должника, но при доказывании источника средств могут возникнуть трудности.

Экономколлегия ВС вынесла решение по спору о том, может ли жена погасить совместную ипотеку, если муж находится в процедуре банкротства. Суть дела в том, что трое физлиц (супруги Николай и Дарья Пугачевы, а также некий Юрий Ильяров) в январе 2015 года взяли в солидарном порядке в Сбербанке кредит на 760 тыс. руб. под залог квартиры в Краснодарском крае и обязались его выплачивать в течение 20 лет под 14,75% годовых. Господина Пугачева в декабре 2017-го признали банкротом, а в марте 2018 года госпожа Пугачева выплатила банку оставшиеся 125,1 тыс. руб., после чего квартиру исключили из конкурсной массы.

По обращению финансового управляющего должника, который решил, что требования Сбербанка были удовлетворены преимущественно по отношению к другим кредиторам, апелляция и кассация признали платеж супруги недействительным и взыскали его в конкурсную массу. Суды второй и третьей инстанции решили, что произведенная операция нарушила очередность погашения требований по общим обязательствам супругов (см. “Ъ” от 17 февраля). По жалобе Сбербанка дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения нижестоящих судов.

Коллегия уточнила, что при оспаривании сделок в деле о банкротстве, если третье лицо платит контрагенту должника, нужно проверить статус переданного по сделке имущества.

Госпожа Пугачева ссылалась на то, что погасила долг за счет собственных средств, которые ей подарили родители, а по ст. 36 Семейного кодекса РФ полученное одним из супругов в дар имущество является его личной собственностью, уточнил ВС. Он подчеркнул, что ключевой вопрос по спору заключается в источнике средств, так как допустимо оспаривать только платеж, совершенный за счет должника. Нижестоящие суды этого не выяснили, поэтому «их выводы о наличии или отсутствии оснований для признания платежа недействительной сделкой являются преждевременными», а дело следует направить на новое рассмотрение, заключил ВС.

Юристы поясняют, что ВС разъясняет применение норм о режиме совместного имущества супругов, защищая имущественные интересы должника. Руководитель практики разрешения судебных споров Parallel Legal Артем Баринов уточняет, что к общему имуществу супругов закон относит все нажитое в браке: «Исключение составляет имущество, приобретенное супругом до брака или полученное по безвозмездным сделкам. В рассматриваемом случае срабатывает второе».

Руководитель проектов юрфирмы РКТ Денис Данилов отмечает, что погашение долга подаренными деньгами «не ущемляет права кредиторов, ведь залоговый кредитор получил удовлетворение требований, а супруги — единственное жилье, не обремененное залогом».

По его мнению, нет оснований считать такие действия недобросовестными. Между тем партнер BGP Litigation Сергей Лисин отмечает, что ВС не разъясняет, как быть, если требования других банков-кредиторов будут квалифицированы в качестве общих обязательств супругов, не нарушит ли в этом случае погашение Сбербанку их права.

Теперь суды должны проверить источник средств. И доказать, что они получены в дар, не так уж просто. «Отсутствие какого-либо упорядоченного письменного учета совершаемых физлицами сделок (к тому же многие сделки совершаются устно) открывает возможности если не для нарушения закона, то для его аккуратного обхода»,— поясняет господин Баринов.

Супруга может представить в суд договор дарения или доказательства перечисления средств со стороны родственников и иных лиц, отмечает старший юрист бюро адвокатов «Де-юре» Таисия Радченко.

Если средства являются добрачными и лежали в банке, доказательством может быть выписка по счету о том, что после вступления в брак средства со счета не снимались, добавляет она. Господин Данилов уточняет, что в случае подозрений на мнимость дарения суд может исследовать платежеспособность лиц, предоставивших деньги.

Екатерина Волкова