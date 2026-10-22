Из Россию на Украину передали 11 человек в рамках миссии по воссоединению семей

Кого именно стороны передали, не раскрывается. В материале агентства речь идет о пожилых, маломобильных гражданах. Такие гуманитарные обмены проходили 17 сентября (15 — на Украину; 3 — в Россию) и 13 августа (7 — на Украину; 8 — в Россию).