Из Россию на Украину передали 11 человек в рамках миссии по воссоединению семей
В пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе между представителями России и Украины прошел обмен в рамках миссии по воссоединению семей.
Как сообщает «БелТА», из Россию к родным на Украину отправились 11 человек, три человека возвращаются к близким из Украины. В пункте пропуска людей обеспечили горячим питанием.
Кого именно стороны передали, не раскрывается. В материале агентства речь идет о пожилых, маломобильных гражданах. Такие гуманитарные обмены проходили 17 сентября (15 — на Украину; 3 — в Россию) и 13 августа (7 — на Украину; 8 — в Россию).