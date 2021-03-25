Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова на должность посла в Белоруссии, как и анонсировал ранее “Ъ”. Последние четыре года господин Лукьянов был послом в Латвии, до этого он служил заместителем секретаря Совбеза РФ.

«Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия»,— говорится в указе. Другим указом он освободил господина Лукьянова от обязанностей посла России в Латвии.

Ранее должность посла в Белоруссии занимал Дмитрий Мезенцев. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также является председателем Высшего госсовета Союзного государства, назначил господина Мезенцева госсекретарем Союзного государства.

Подробнее о Евгении Лукьянове — в материале “Ъ” «Посол специального казначения».