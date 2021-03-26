Убрал в широкие штаны

«Эксперимент, очевидно, неудачный» — похоже, что эта крылатая фраза бывшего исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева получила новое рождение. Моя заметка о планах Роскомнадзора предлагать новым пользователям социальных сетей, мессенджеров и других площадок, которые распространяют персональные данные, заключать договор об их обработке через специальную систему ведомства, предполагающую введение паспортных данных (см. “Ъ” от 25 марта), получила неожиданное и стремительное продолжение.

Заметка была опубликована на сайте “Ъ” в среду вечером, а уже в четверг утром депутат Антон Горелкин решил отстреляться в своем Telegram-канале по журналистам, обвинив их в погоне за кликбейтом и намекая на недостаточное понимание темы. Патроны ему уже в своем канале подносил Александр Хинштейн.

К полудню события начали развиваться, казалось бы, в более конструктивном русле. Представители Роскомнадзора пригласили журналистов на экстренный брифинг, чтобы дать разъяснения по сложившейся ситуации. А они требовались, поскольку новости о спорной инициативе ведомства плотно закрепились в топе новостной ленты «Яндекса» и разошлись на многочисленные цитаты и трактовки. Очевидно, что регулятору нужно было срочно выйти из коммуникационного кризиса.

Разъяснения вышли несколько скомканными. Из слов представителей Роскомнадзора следовало, что идея на самом деле отличная, просто ее неправильно поняли. Тем не менее в ведомстве признали, что документ готовился в спешке и в нем допущен ряд ошибок. Которые в ответ на возмущение общественности тут же исправили. Еще теплые распечатанные листочки и раздали журналистам (исходный документ опубликован на портале regulation.gov.ru и к моменту сдачи в печать этого номера газеты обновлен еще не был).

Итак, что же поменялось? Требование предоставлять системе Роскомнадзора номер паспорта в новой версии исчезло. Зато появилось требование заключить договор об обработке персональных данных через сервис «Госуслуги». В котором и так содержатся паспортные данные. Они же требуется и для регистрации на самом портале.

Ну то есть с технической точки зрения верификация пользователей в соцсетях и других площадках в интернете будет идти через сервис Минцифры, а не систему Роскомнадзора. Однако состав фактуры (регистрация по паспорту), по сути, не изменился — просто появился формальный повод для опровержений и деклараций о смягчении требований.

Причину публикации сырого документа с ошибками, ставшую причиной всей суматохи, чиновники не раскрыли. Возможно, они торопятся все утвердить для введения в июле новых правил о сборе согласий на обработку персональных данных пользователей социальных сетей.