Уголовное дело возбуждено из-за утечки данных переболевших СОVID-19 москвичей

ГУ МВД по Москве расследует уголовное дело по статье УК об использовании вредоносных программ после прошлогодней утечки персональных данных москвичей, переболевших COVID-19, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 Уголовного кодекса РФ (''Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ'')»,— говорится в ответе главы столичного управления МВД Олега Баранова на запрос Александра Хинштейна. Копия ответа размещена в Telegram-канале парламентария.

Напомним, в декабре в интернет утекли данные более 300 тыс. пациентов московских больниц, переболевших коронавирусом. Речь идет не только о стандартном наборе (ФИО, номер телефона, паспорта, полиса и домашний адрес), но и о документах, составляющих медицинскую тайну. В мэрии Москвы заявили, что в утечке виноваты сотрудники, передавшие информацию третьим лицам.

Подробности — в материале “Ъ” «Больных COVID-19 выписали в интернет».