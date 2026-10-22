В Брюсселе и Страсбурге прошли обыски в офисах фракции «Патриоты за Европу»

Как отмечает Reuters, фракция «Патриоты за Европу», третья по величине в Европарламенте,— неофициальный преемник ID, а представили многих правых партий, раньше входившие в нее, теперь участвуют в новой. В частности, в нее входят представители французского «Национального объединения» Марин Ле Пен и венгерской партии «Фидес». Сама фракция отрицает свою юридическую преемственность с ID и заявляет, что обвинения касаются только распущенной фракции.