В Брюсселе и Страсбурге прошли обыски в офисах фракции «Патриоты за Европу»
21 октября Европейская прокурорская служба (EPPO) провела обыски в офисах крайне правой фракции «Патриоты за Европу» в зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге. Об этом написали в X представители фракции. Они сообщили, что обыски связаны с обвинениями против другой фракции — «Идентичность и демократия» (ID), распущенной в 2024 году.
В EPPO в ответ на запрос Reuters подтвердили факт проведения обысков. Ведомство сообщило, что они связаны с «продолжающимся расследованием использования финансовых средств ранее существовавшей политической группой в Европарламенте».
Как отмечает Reuters, фракция «Патриоты за Европу», третья по величине в Европарламенте,— неофициальный преемник ID, а представили многих правых партий, раньше входившие в нее, теперь участвуют в новой. В частности, в нее входят представители французского «Национального объединения» Марин Ле Пен и венгерской партии «Фидес». Сама фракция отрицает свою юридическую преемственность с ID и заявляет, что обвинения касаются только распущенной фракции.