РКН запустит систему обнаружения вторжений
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора планирует в 2026 году запустить систему обнаружения вторжений в пилотном режиме. Ее основой станет Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА). О планах рассказал директор ЦМУ Владислав Смирнов на форуме «Спектр».
По словам господина Смирнова, ЦМУ готовит эшелон защиты из технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) против источников атак в России. Владельцам защищаемых ресурсов планируют открыть личный кабинет. В нем будут сведения об атаках, аналитика и функция управления защитой, передает «Интерфакс».
В октябре 2025 года «Ъ» сообщал о планах ГРЧЦ расширить НСПА. Руководитель центра защиты от киберугроз ГРЧЦ Олег Диянский говорил, что конфигурация из 88 трансграничных ТСПУ позволяет эффективно бороться только с атаками из-за рубежа. Для фильтрации вредоносного трафика внутри страны, например от ботнетов из зараженных российских устройств, предлагалось добавить эшелон магистральных ТСПУ.