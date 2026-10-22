РКН запустит систему обнаружения вторжений

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора планирует в 2026 году запустить систему обнаружения вторжений в пилотном режиме. Ее основой станет Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА). О планах рассказал директор ЦМУ Владислав Смирнов на форуме «Спектр».