Билеты на ПМЭФ будут стоить почти миллион

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) раскрыли стоимость билетов — она опубликована на сайте мероприятия. Для участия в пленарном заседании, на котором традиционно выступает президент Владимир Путин, нужно заплатить 960 тыс. руб. В 2019 году такой «премиум»-билет стоил 410 тыс.

Билет «Стандарт» стоит 840 тыс. руб. против 350 тыс. в 2019 году. Он дает доступ ко всем мероприятиям, кроме пленарного заседания.

ПМЭФ состоится 2–5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум». Организаторы обещают соблюдение мер профилактики коронавируса. В 2020 году ПМЭФ отменили из-за пандемии. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее в марте сообщал, что господин Путин планирует принять участие в форуме.

О форуме — в материале “Ъ FM” «ПМЭФ вернется в июньское русло».