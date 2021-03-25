«Восточный» интерес Совкомбанка

Совкомбанк готовится поглотить банк «Восточный», который последние годы сотрясал корпоративный конфликт. Акционеры проблемного банка только в конце прошлого года подписали мировое соглашение. В настоящее время «Восточный» находится в процессе докапитализации и очистки от проблемных активов. Совкомбанк в последний год приобретал небольшие кредитные организации. При этом возможное поглощение «Восточного» лишь укрепит его позиции на 9 месте по активам.

Информационные агентства со ссылкой на свои источники в полночь сообщили, что Совкомбанк собирается купить банк «Восточный». «Интерфаксу» об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Другой источник, близкий к сделке, отметил, что все акционеры банка «Восточный», в частности, «Финвижн холдингс», Baring Vostok и Шерзод Юсупов подписали обязывающие документы по продаже его акций Совкомбанку. О планируемой Совкомбанком сложной сделке по покупке крупного банка говорил ранее источник “Ъ”, знакомый с ситуаций.

Соответствующее ходатайство готово и на днях будет подано в Банк России, добавил собеседник «Интерфакса». «Обязывающие документы по сделке подписаны, в ближайшее время будет направлено ходатайство в ЦБ»,— заявил и собеседник ТАСС. По словам источника агентства на финансовом рынке, скорее всего, сделка будет закрыта до конца весны, при этом сумма сделки не раскрывается. Источник «Интерфакса» утверждает, что стороны рассчитывают закрыть сделку до середины апреля.

Согласно рэнкингу «Интерфакс-100» по итогам 2020 года Совкомбанк занимал 9 место по размеру активов (1,48 трлн руб.), а банк «Восточный» — 37 место (184 млрд руб.). В случае слияния Совкомбанк укрепит свою позицию. Основными акционерами «Восточного» являются «Финвижн холдингс» (42,01%, подконтрольна Артему Аветисяну), Evison Holdings (41,63%, подконтрольна Baring Vostok), а также Шерзод Юсупов (около 8%). Совкомбанк принадлежит Sovco Capital Partners (86,5%), а также ряду зарубежных фондов и РФПИ (более 10%). В Sovco Capital Partners основными акционерами являются Сергей и Дмитрий Хотимские (24,68% и 10,46%), Алексей Фисун (18,01%), Михаил Клюкин (12,57%), Михаил Кучмент (7,45%), Дмитрий Гусев (6,98%).

В последнее время Совкомбанк был активным игроком банковского рынка M&A, однако специализировался на небольших кредитных организациях из третьей-четвертой сотни по активам. В частности, с конца 2019 он начал приобретать ВКА-банк, окончательно поглотив его в четвертом квартале 2020 года (сумма сделки 629 млн руб.). В начале декабре 2020 года он приобрел Евразийский банк (сумма сделки 531 млн руб., см. “Ъ” от 4 декабря), а в самый канун Нового года — Оней-банк (сумма сделки 267 млн руб., см. “Ъ” от 31 декабря). Все эти банки были в той или иной степени готовы к продаже, в частности, Оней-банку дешевле было продаться, чем сдать лицензию.

Между тем «Восточный» был самым проблемным из приобретаемых активов.

Корпоративный спор акционеров банка продолжался в активной фазе с 2018 года (см. “Ъ” от 6 сентября 2018 года). В конце октября 2020 года компания Evison Holdings и «Финвижн» заключили мировое соглашение. В его рамках ПКБ возвратило в банк 2,5 млрд руб. Одновременно акционеры банка заявили, что будут продолжать направлять свои совместные усилия и ресурсы на дальнейшее развитие банка «Восточный», отмечает «Интерфакс».

Вместе с тем, в настоящее время в Мещанском суде Москвы проходит рассмотрение уголовного дела в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви и шести его коллег. Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты дела организовали незаконную выдачу «Восточным» подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств. Общая сумма похищенных денежных средства составила более 2,5 млрд руб., говорится в обвинении. Никто из обвиняемых не признает вину.

В начале декабря 2020 года в интервью «Форбсу» совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил, «что вопросы к качеству активов и у банка "Юниаструм" (был присоединен к "Воcточному",— “Ъ”), и у банка "Восточный" до слияния были» и ему жаль, что «конфликт перешел в уголовную плоскость». При этом господин Хотимский отметил, что у него хорошие отношения и с одной стороной, и с другой стороной, а те кто «те, кто считают, что Аветисян — исчадие ада, полностью не правы».

В последний год из «Восточного» постепенно выводились проблемные активы, а накануне появления информации о слияния этот процесс активизировался.

В начале марта совет директоров банка утвердил меры по его докапитализации, в рамках которых компания «Финвижн» должна была выкупить ряд активов банка и погасить кредит перед ним. При этом крупные акционеры банка — Артем Аветисян и Шерзод Юсупов — в начале 2020 года стали акционерами Модульбанка (как стало известно из схемы владения этим банком). По состоянию на 27 января 2021 года Артем Аветисян сохранил 90,8% акций Модульбанка, а 9,2% перешли под контроль Артема Вербы.

В банках «Восточный», Совкомбанке, «Финвижн» и Baring Vostok в два часа ночи не ответили на запрос “Ъ”.

Дмитрий Ладыгин, Ольга Шерункова