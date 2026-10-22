На Южном берегу Крыма развернули пункт временного размещения из-за разлива реки

По информации чрезвычайного ведомства, река Хара-Баир вышла из берегов в районе Севастопольского шоссе, подтопив часть близлежащих улиц. Вода заходит в дома и на придомовые территории. Чтобы отвести основной поток и защитить жилые кварталы, МЧС экстренно сооружает временную дамбу. Помимо этого, спасатели занимаются отведением воды, укреплением береговой линии мешками с песком, а также очисткой ливневок для ускорения стока. На территории Алупки сформировали пять участков, на которых ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы.