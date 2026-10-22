На Южном берегу Крыма развернули пункт временного размещения из-за разлива реки
В Алупке на Южном берегу Крыма развернули пункт временного размещения граждан, которых эвакуируют из-за подтопления части улиц после выхода из берегов реки Хара-Баир. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК Крым и Севастополю.
По информации чрезвычайного ведомства, река Хара-Баир вышла из берегов в районе Севастопольского шоссе, подтопив часть близлежащих улиц. Вода заходит в дома и на придомовые территории. Чтобы отвести основной поток и защитить жилые кварталы, МЧС экстренно сооружает временную дамбу. Помимо этого, спасатели занимаются отведением воды, укреплением береговой линии мешками с песком, а также очисткой ливневок для ускорения стока. На территории Алупки сформировали пять участков, на которых ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
В соседнем поселке Кореиз, где ранее вышла из берегов река Узень-Чешме, на данный момент остаются подтопленными десять частных домовладений и один многоквартирный дом. Всего, по данным чрезвычайного министерства, в Большой Ялте подтопило более 20 домов.
Штормовое предупреждение на юге Крыма действует с 17 октября. За несколько дней, по словам местных властей, в этом районе полуострова выпало шесть месячных норм осадков. Ситуацию признали природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.