ЦБ модернизирует дизайн большинства банкнот

Банк России планирует модернизировать банкноты шести номиналов к 2025 году — 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб., сообщил зампред ЦБ Михаил Алексеев. Регулятор хочет «подтянуть» их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн до уровня купюр номиналом 200 и 2 тыс. руб.

«Совет директоров Банка России принял решение о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб.»,— сказал господин Алексеев на онлайн-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Всенародного голосования для выбора достопримечательностей, которые будут изображены на обновленных банкнотах, не планируется. Банкноты старого образца останутся в обращении, сообщил Михаил Алексеев .

Напомним, в 2017 году ЦБ представил банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб. Символами банкнот были выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, а также Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.