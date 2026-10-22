Мишустин представил правительству новых вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин представил кабинету министров новых вице-премьеров — Олега Кожемяко, Андрея Никитина, Ирину Окладникову, Антона Силуанова.
«Сегодня мы работаем в обновленном составе, — сказал господин Мишустин. — В начале недели на встрече с президентом мною были представлены предложения по кадровым изменениям». «Учитывая актуальные задачи, которые сейчас стоят перед правительством, все они были тщательно проработаны», — отметил он (цитата по ТАСС).
Бывшие вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев и Виталий Савельев приняли участие в заседании. Господин Мишустин вручил Дмитрию Григоренко и Виталию Савельеву ордены «За заслуги перед Отечеством» II степени.