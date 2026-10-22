Мишустин представил правительству новых вице-премьеров

«Сегодня мы работаем в обновленном составе, — сказал господин Мишустин. — В начале недели на встрече с президентом мною были представлены предложения по кадровым изменениям». «Учитывая актуальные задачи, которые сейчас стоят перед правительством, все они были тщательно проработаны», — отметил он (цитата по ТАСС).