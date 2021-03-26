Макрон назвал соперничество в сфере вакцин от COVID-19 мировой войной нового типа

Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за действий России и Китая в области поставок вакцин от COVID-19, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его мнению, европейским странам нужно принимать меры, чтобы не зависеть от других в вопросе вакцин.

«Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние»,— приводит слова господина Макрона газета Figaro.

«Нам нужен суверенитет в этом вопросе. Мы должны быть в состоянии производить вакцины. Сейчас мы работаем над тем, чтобы быть готовыми производить вакцины второго поколения»,— заявил президент Франции. По его мнению, коронавирус никуда не денется, поэтому нужно работать над тем, чтобы ЕС мог противостоять штаммам COVID-19.

Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Франция не исключает, что может начать применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в июне. До этого препарат должен пройти экспертизу Европейского агентства по лекарственным средствам.

Подробнее о заболеваемости и вакцинации в Европе — в материале “Ъ” «Европа опоздала на прививку».