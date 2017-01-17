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Новости
00:17
Власти США приостановили ICO Telegram Дурова
02:19
ИГ взяла ответственность за взрыв бомб на пути российской военной полиции в Сирии
11/10
Трамп заявил о достижении значительной сделки в торговле с Китаем
02:56
И.о министра нацбезопасности США Макалинан ушел в отставку
11/10
Трамп разрешил Минфину вводить санкции против Турции
05:03
Прокуроры США начали расследование в отношении Джулиани по подозрению в нарушении законов о лоббизме
04:35
СМИ: Джонсон попросит парламент Великобритании поддержать любую заключенную с ЕС сделку по «Брексит»
04:12
Судебный процесс по «Конкорду» Пригожина начнется в США в апреле
03:39
Турция объяснила причины обстрела территорий рядом с постом США в Сирии
03:29
Количество жертв трагедии в Керченском колледже увеличилось до 22 человек
03:15
Минтранс и МВД России подготовят проект поправок в ПДД о гироскутерах в течение недели
01:52
Задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
01:34
СМИ: Россия заблокировала заявление Совбеза ООН о призыве Турции остановить операцию в Сирии
00:53
Боевики подорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции
11/10
ВС Турции «уничтожили 399 террористов» с начала военной операции на севере Сирии
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(обновлено: 11.10.2019)
Мораторий на смертную казнь
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8
Возвращение на казнь
В Госдуме задумались вопросом об отмене моратория на исключительную меру наказания
1
Казни усекли на треть
Amnesty International зафиксировала рекордно низкое число смертных приговоров за последние десять лет
1
«Смертные приговоры не предотвращают преступлений»
Генсек ООН выступил за отмену смертной казни во всем мире
4
Казнили меньше, приговорили больше
Amnesty International выпустила новый доклад о смертной казни в мире
Сторонников смертной казни становится меньше
«Левада-центр» спросил граждан об отношении к высшей мере наказания
69
Исключенная мера наказания
Возобновляется дискуссия о сохранении и применении смертной казни
16
Мораторные рефлексы
Кто в России хочет вернуть смертную казнь
2
Американцы высказались о порнографии, марихуане, смертной казни
За что еще голосовали на выборах в США
Генсек ООН выступил против смертной казни для террористов
Пан Ги Мун призвал к соблюдению прав человека даже в случае применения высшей меры наказания
7
Исключительная мера
20 лет Россия поддерживает мораторий на смертную казнь
2
12 лет без смертной казни
Президент Турции заявил о готовности изменить высшую меру наказания
5
20 лет последнему расстрелу
Отношение к смертной казни в России и мире — в инфографике “Ъ”
6
20 лет без высшей меры
В 1996 году в России ввели мораторий на смертную казнь
33
В Госдуму внесли законопроект о смертной казни для террористов
Авторами инициативы выступили депутаты от «Справедливой России»
«Предполагать, что смертная казнь может удержать фанатиков, — это абсурд»
Программа «Pro и Contra»
4
«От экстремизма до терроризма один шаг»
Парламентарии предлагают отменить мораторий на смертную казнь и увеличить количество уроков ОБЖ
«Смертная казнь — это выход из Совета Европы»
Рамзан Кадыров призывает ввести смертную казнь для террористов
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия