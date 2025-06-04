Клишас осудил обращение Миронова к Путину об отмене моратория на смертную казнь

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отреагировал на призыв лидера «Справедливой России — За правду» (СЗРП) Сергея Миронова отменить мораторий на смертную казнь. Политик направил обращение с этой просьбой президенту Владимиру Путину. Господин Клишас напомнил, что по закону президент является гарантом Конституции, а невозможность применения в стране смертной казни установлена Конституционным судом (КС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Нужно обладать особым политическим даром и быть Политиком с Большой буквы, чтобы обратиться к Гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного Суда Российской Федерации»,— прокомментировал глава комитета Совфеда в Telegram.

Лидер партии СРЗП 3 июня направил письмо на имя президента с просьбой инициировать пересмотр позиции КС в отношении смертной казни. Господин Миронов считает, что из-за возникающих угроз национальной безопасности появилась необходимость переоценки правовых механизмов «противодействия терроризму» и усиления мер «защиты суверенитета и безопасности граждан», приводит его слова ТАСС.

Дискуссии о необходимости вернуть смертную казнь идут уже несколько лет. Ее возвращение поддерживают в том числе глава СКР Александр Бастрыкин и глава СПЧ Валерий Фадеев. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в 2022 году говорил, что для этого нужно будет принять новую Конституцию.