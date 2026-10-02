Выжившая после неудачной попытки казни в США находится в критическом состоянии

Состояние 50-летней заключенной Кристы Пайк, которая выжила после неудачной попытки смертной казни в американском штате Теннесси, оценивается как критическое. Об этом сообщили ее адвокаты местной газете The Tennessean.

Защита рассказала, что осужденная жива и находится в больнице, где получает «жизненно важную медицинскую помощь». «На данный момент у нас нет четкого представления о прогнозах врачей или свежей информации о состоянии ее здоровья. Но мы знаем, что она жива»,— заявил на пресс-конференции один из адвокатов, Рэнди Спайви (цитата по AP).

Преступление Криста Пайк совершила в 18 лет, когда она и ее 17-летний парень убили 19-летнюю Коллин Слеммер. Пайк признали виновной в убийстве первой степени и приговорили к смертной казни. Она планировалась 30 сентября, эта казнь должна была стать первой в штате за 200 лет. За час до проведения процедуры суд в Теннесси постановил отложить ее. Приостановка была связана с требованием адвокатов рассмотреть заявления осужденной о том, что в детстве она подвергалась сексуальному насилию и страдает ПТСР. В тот же день Верховный суд США отменил отсрочку казни. Однако после двух инъекций ядом женщина выжила. Губернатор Теннесси Билл Ли поручил провести расследование и приостановил казни в штате.

О попытках сделать смертную казнь гуманной читайте в материале «Ъ» «Нечеловеческий фактор».