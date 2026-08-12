Более 30 стран призвали Иран прекратить смертные казни

Власти 32 стран, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас в совместном заявлении осудили казни в Иране. Государства призвали иранские власти прекратить применять этот вид наказания и освободить всех «произвольно задержанных». Документ опубликован на сайте МИД Германии.

Документ подписали Канада, Албания, Австрия, Австралия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

«Применение смертной казни для подавления инакомыслия, запугивания общин и наказания отдельных лиц, осуществляющих свои человеческие права, никогда не может быть оправдано. Народ Ирана должен иметь возможность беспрепятственно осуществлять свои права на свободу выражения мнений и мирных собраний без страха»,— указано в совместном заявлении.

ООН зафиксировала рост числа смертных казней в Иране после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным организации, с 19 марта в стране казнили как минимум 56 человек по делам об угрозе национальной безопасности. 27 из них были осуждены за участие в январских протестах. Более 100 человек ожидают приговора по аналогичным обвинениям.