Более 30 стран призвали Иран прекратить смертные казни
Власти 32 стран, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас в совместном заявлении осудили казни в Иране. Государства призвали иранские власти прекратить применять этот вид наказания и освободить всех «произвольно задержанных». Документ опубликован на сайте МИД Германии.
Документ подписали Канада, Албания, Австрия, Австралия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.
«Применение смертной казни для подавления инакомыслия, запугивания общин и наказания отдельных лиц, осуществляющих свои человеческие права, никогда не может быть оправдано. Народ Ирана должен иметь возможность беспрепятственно осуществлять свои права на свободу выражения мнений и мирных собраний без страха»,— указано в совместном заявлении.
ООН зафиксировала рост числа смертных казней в Иране после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным организации, с 19 марта в стране казнили как минимум 56 человек по делам об угрозе национальной безопасности. 27 из них были осуждены за участие в январских протестах. Более 100 человек ожидают приговора по аналогичным обвинениям.
В январе 2026 года глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи призвал к быстрым судебным процессам и казням в отношении протестующих, задержанных в ходе акций, начавшихся в конце декабря предыдущего года. Эти протесты распространились на множество городов после обесценения национальной валюты, и власти Ирана обвиняли США и Израиль в их подстрекательстве.
В феврале 2026 года иранский МИД вызвал послов всех стран Евросоюза в знак протеста против решения внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Глава евродипломатии Кая Каллас ранее сообщала, что министры иностранных дел ЕС договорились о таком шаге из-за участия КСИР в подавлении массовых протестов в Иране.
В марте 2026 года Британия, Германия и Франция пригрозили применить военную силу, если Иран не прекратит атаки на их союзников на Ближнем Востоке. Они призвали Иран прекратить обстрелы, которые, по их словам, угрожают военному персоналу и гражданам этих стран, и заявили о готовности принять оборонительные меры для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников.